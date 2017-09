Desmond Tutu vraagt Suu Kyi om geweld tegen Rohingya te stoppen

De Zuid-Afrikaanse emeritus aartsbisschop en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Desmond Tutu vraagt aan Aung San Suu Kyi, eveneens Nobelprijswinnaar, om het geweld tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar te stoppen. Tutu doorbrak zijn zelf opgelegde stilzwijgen en uitte zijn ongerustheid over de toestand in Myanmar in een brief aan de Myanmarese premier, schrijft The Guardian vrijdag.

Sinds enkele weken is de spanning in Rakhine, in het noordwesten van Myanmar, tussen de regering en de moslimminderheid opnieuw sterk opgelopen. Na een aanval van Rohingya-strijders nam het leger wraak en opende het vuur op vluchtende burgers. Al meer dan 125.000 burgers hebben de grens met buurland Bangladesh overgestoken in de laatste twee weken.

Tot woensdag had Aung San Suu Kyi zich niet uitgesproken over de situatie in haar land. Maar in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet ze verstaan dat ze vooral de ‘ijsberg aan desinformatie’ hekelde en dat de rechten van alle inwoners gerespecteerd worden.

‘Geliefde zuster’

Desmond Tutu, die naar eigen zeggen een goede vriend is van Suu Kyi en haar een ‘geliefde zuster’ noemt, wil dat de Nobelprijswinnaars strenger optreedt. Tutu wil dat Suu Kyi zich uitspreekt over wat er met de moslimminderheid in haar land gebeurt, want haar stilzwijgen ‘is een te grote prijs’ die ze betaalt om premier van Myanmar te zijn. ‘Een land dat niet in vrede leeft met zichzelf, dat er niet in slaagt om de waardigheid en zelfrespect van al haar inwoners te erkennen en respecteren, is geen vrij land’, schrijft Tutu. ‘Het klopt niet dat een symbool van gerechtigheid zo’n land leidt’, voegt de 85-jarige Zuid-Afrikaan eraan toe.

Aung San Suu Kyi kreeg de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 voor haar oppositie tegen de militaire dictatuur in Myanmar. Critici hebben in de afgelopen dagen echter opgeroepen om die erkenning van haar af te nemen, omdat de Myanmarese premier niet ingrijpt.