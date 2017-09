Spaans Grondwettelijk Hof roept Catalaanse onafhankelijkheid een halt toe

Het Grondwettelijk Hof in Spanje heeft donderdag het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van volgende maand geschorst.

De uitspraak kwam er donderdagavond tijdens een spoedzitting, nadat het regionale parlement van Catalonië woensdag een decreet had goedgekeurd. Dat stemde in met een referendum over de onafhankelijkheid van de Spaanse regio. De volksraadpleging zou plaatsvinden op 1 oktober.

De rechters van het Grondwettelijk Hof gaan onder­zoeken of de wet in strijd is met de grondwet.

De Spaanse premier Mariano Rajoy liet verstaan dat hij er alles aan zou doen om het referendum tegen te houden. Foto: REUTERS

Eerder liet de Spaanse premier Mariano Rajoy al verstaan dat hij er alles aan zou doen om het referendum tegen te houden. De politici die in het Catalaanse parlement voor het referendum heb­ben gestemd, riskeren nu vervol­ging. Ook de mensen die zich bezig­houden met de praktische organisa­tie van het referendum worden door het Spaanse gerecht in het vizier ge­nomen.

Het is niet de eerste keer dat het Grondwettelijk Hof in Spanje een dergelijk plan een halt toeroept.