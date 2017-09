Standard-fans na crisisvergadering: “Tegen Charleroi staan we 100% achter de ploeg”

Donderdagavond vond een vergadering plaats tussen de overkoepelende supportersorganisatie La Famille des Rouches (FDR) en de club. Het bestuur, trainer Ricardo Sa Pinto en spelers Paul-José Mpoku en Sébastien Pocognoli tekenden present.

Bij momenten ging het er gelijk grote mensen aan toe”, zei Eddy Janssis, FDR en voorzitter van de Limburgse supportersclub The Red Bull Dogs. “We zijn een familie en dan mag er iets gezegd worden. Feit is dat de club met een probleem zit dat opgelost moet worden. Dat gezegd hebbende, zullen wij er 100% achter staan tegen Charleroi. Dat hebben we ook zo aangegeven. Zeker in Wallonië is dat de match van het jaar. Sclessin zal bruisen.”

Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Zo ook het gevoerde transferbeleid. “Er is aan Olivier Renard om uitleg gevraagd. Hij heeft het recht zich te verdedigen en legde ons enkele keuzes uit. Of hij de juiste keuzes gemaakt heeft, zal de toekomst moeten uitwijzen. We hopen dat de mayonaise nu gaat pakken. We willen resultaten en inzet zien, en hopen in de toekomst op stabiliteit”, aldus Janssis.