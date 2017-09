Politie slaat alarm over Antwerpse cocaïnemaffia

De cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven lijkt niet meer te stuiten. De federale politie slaat alarm. Gevreesd wordt dat de drugscriminelen infiltreren in strategische sectoren als politie, douane en justitie.

Er komt in Antwerpen een ‘Stroomplan’, naar analogie met het Brusselse ‘Kanaalplan’, dat er kwam als antwoord op de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel. Het ‘Stroomplan’ moet een antwoord bieden op de cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Die smokkel lijkt niet meer in te dijken.

De cijfers spreken voor zich. In 2013 werd in de Antwerpse haven 4.724 kilogram cocaïne in beslag genomen. Vorig jaar, in 2016, was dat al 29.732 kilogram. Zes keer zoveel. De cijfers van dit jaar liggen in dezelfde lijn. Politie en douane zijn het erover eens dat die stijgende inbeslagnames niet het resultaat zijn van beter speurwerk, maar van een stijgende hoeveelheid cocaïne die via de Antwerpse haven op de Europese markt komt.

Tegelijk was er het voorbije jaar een onrustwekkende toename in het aantal gewelddaden in Antwerpen, die gelinkt kan worden aan de trafiek van cocaïne.

Het regende het voorbije jaar gewelddadige afrekeningen in Antwerpen. De teller staat momenteel op achttien. Dat komt doordat ook Antwerpse clans van de zogenaamde ‘Moroc Maffia’, de Marokkaanse drugscriminelen, zich zijn gaan mengen met de invoer van cocaïne.

Vroeger werd die invoer bijna uitsluitend door Nederlandse drugscriminelen geregeld. De beslissing dat het zo niet verder kon, werd gisteren genomen op een vergadering waarbij vertegenwoordigers van politie, politie, parket, douane en de havensector aanwezig waren. Onder anderen de ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), Justitie Koen Geens (CD&V) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaten rond de tafel.

De aanwezigen kregen een nota van de Antwerpse federale politie voorgeschoteld waarin die een onrustwekkend beeld schetste van de situatie. ‘Drugscriminelen bij ons in Antwerpen werken zich met drugsgeld op in de ‘legale’ bovenwereld. Ze treden toe tot het establishment. Het is niet uit te sluiten dat ze stilaan verschillende strategische sectoren infiltreren. Onder anderen bij politie, douane, justitie en bedrijfswereld’.

Bij alle zaken van cocaïnetrafiek die de voorbije jaren aan het licht kwamen, was er sprake van hulp binnenuit. Zo kreeg de Aquino-bende hulp van twee havenarbeiders om hun containers met cocaïne binnen te halen. Volgens de federale politie moet de havenarbeid dan ook dringend beter gecontroleerd worden. Alle aanwezigen verklaarden zich akkoord om samen te werken om manieren te vinden om het de criminelen moeilijker te maken.

Ook de Marokkaanse bendes die vanuit Antwerpen opereren, zullen door politie, parket en administratie extra geviseerd geworden.