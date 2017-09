Plunderaars slaan toe tijdens orkaan Irma

Op het Frans-Nederlandse Caraïbische eiland Sint-Maarten zijn plunderingen geweest. ‘Het openbaar bestuur heeft nog geen grip op wat er gebeurt’, zegt luitenant-ter-zee Egbert Stoel op NPO Radio 1.

Stoel is vanaf het Maritiem Hoofdkwartier op Curaçao betrokken bij de noodhulp. Vooral het gebrek aan communicatie maakt de situatie moeilijk. Stoel kon wel niet bevestigen dat er mensen met wapens rondlopen zoals door sommige eilandbewoners is gemeld.



De nieuwsdienst van NOS sprak met Marilou Rohan, die momenteel op Sint-Maarten. haar familie bezoekt. Ze getuigt dat er momenteel supermarkten worden geplunderd, zonder dat de politie optreedt. Volgens haar komen er af en toe komen er militairen voorbij, maar die stappen niet uit. 'Er is geen controle in het land. Ik vraag me ook af of de Nederlandse overheid snel iets van zich kan laten horen, want wij weten echt helemaal niet waar we aan toe zijn. En er komt zaterdag nog een tweede storm aan.'

Ondertussen zijn ongeveer veertig leden van de Nederlandse marechaussee zijn op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba om de lokale agenten te helpen.

Schade

Er zouden op Sint-Maarten al negen doden zijn gevallen door de doortocht van de orkaan. Veel gebouwen op Sint-Maarten zijn beschadigd. De Nederlandse premier Rutte sprak eerder vandaag van een ramp van 'epische' omvang. Op Saba en Sint-Eustatius lijkt de schade mee te vallen. Een nieuwe orkaan, José, nadert de eilanden.

'Het is alsof iemand met een grasmaaier vanuit de hemel over het eiland is gegaan', zegt Rohan. 'De huizen zijn kapot. Sommige zijn met de grond gelijk gemaakt. Ik heb het geluk dat ik in een stevig huis zat. Maar we hebben de deur moeten tegenhouden, zo hard was de wind.' Hoe het nu verder moet, weet ze niet. 'Mensen voelen zich machteloos. Ze weten niet wat te doen, je ziet de angst in hun ogen.'

De haven en het vliegveld van het zwaar getroffen Sint-Maarten zijn onbruikbaar, maar luitenant-ter-zee Stoel hoopt dat daar donderdag nog verandering in komt. Militairen zijn begonnen met het schoonmaken van de start- en landingsbaan. De hoop is dan dat aan het eind van de dag militaire vliegtuigen er gebruik van kunnen maken.

Marine

Het marineschip Zr. Ms. Pelikaan is inmiddels bij Sint-Maarten aangekomen. Dat meldt de Nederlandse marine via Twitter. Het schip gaat snel materiaal aan land brengen.

De nadering van orkaan José kan voor problemen zorgen en de hulpwerkzaamheden bemoeilijken. Als de orkaan Sint-Maarten aandoet, zullen de marineschepen uit de buurt van het eiland moeten zijn. ‘De schepen moeten uit het pad van de orkaan blijven’, zei Stoel.