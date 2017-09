Sander Armée bezorgt Lotto-Soudal derde ritzege, Froome deelt Nibali flinke tik uit

Hoogdag voor Sander Armée (31). De renner van Lotto-Soudal verschalkte in de slotklim naar het klooster van Santo Toribio de Liébana een rist gereputeerde medevluchters. Hij zorgde voor de tweede Belgische ritzege, de derde ook al voor Lotto-Soudal. Chris Froome lijkt volledig hersteld en loopt weer wat uit op Nibali.

Met twintig renners reden ze al vroeg weg van het peloton in wat als een lastige overgangsetappe werd omschreven. Ook de slotklim richting het klooster van Santo Toribio de Liébana mocht er wezen: drie kilometer aan bijna negen procent. Op het moment dat de vluchters daar arriveerden had Armée al een eerste keer aan de boom geschud waardoor enkel Alex Lutsenko, al eerder ritwinnaar deze Vueta, het wiel van Armée kon houden. Waar iedereen een demarrage van de explosieve Lutsenko verwachtte, was het Armée die van de kop af wegreed van zijn laatste medevluchter. Op nauwelijks zevenhonderd meter reed hij bijna een halve minuut weg van zijn laatste metgezel.

In de achtergrond roerden ook de klassementsrenners zich. Froome werd meermaals onder druk gezet maar koos op de slotklim zelf nog voor het offensief. Contador reageerde gepast maar Nibali moest alsnog een gaatje laten. Froome diepte zijn voorsprong uit met 21 seconden op zijn eerste achtervolger.

Así fue el ataque de @chrisfroome en Santo Toribio de Liébana. #LV2017

Enjoy the attack of Froome. pic.twitter.com/s3ZnXEz3V7 — La Vuelta (@lavuelta) 7 september 2017

Uitslag:

1. Sander Armée (Lotto - Soudal) 4:09:39

2 Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) +31

3 Giovanni Visconti (Bahrain - Merida) +46

4 Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) +1:02

5 José Joaquín Rojas (Movistar Team) +1:06

6 Alessandro De Marchi (BMC Racing Team) +1:19

7 Matteo Trentin (Quick-Step Floors) +1:21

8 Sergio Pardilla (Caja Rural - Seguros RGA)

9 Antwan Tolhoek (Team LottoNL - Jumbo) +1:38

10 Anthony Roux (FDJ) +1:42

Top vijf klassement

1 Chris Froome (Team Sky)

2 . Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida)+1’37”

3. Wilco Kelderman (Team Sunweb)+2’17”

4. Ilnur Zakarin (Team Katusha - Alpecin)+2’29”

5. Alberto Contador (Trek - Segafredo)+3’34”

