Sander Armée zorgt voor tweede Belgische ritzege in Vuelta

De Belg Sander Armée heeft de 18de rit in de Vuelta gewonnen. De renner van Lotto Soudal was aan de finish bergop de beste van een groep vluchters. In de slotklim reed hij de laatste medevluchter Lutsenko uit het wiel. Het is de tweede Belgische ritzege in deze Vuelta na die van Yves Lampaert.