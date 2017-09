Na de populaire cup nu ook menstruatieslips

De start-ups die menstruatieslipjes aanbieden als alternatief voor tampons, maandverband en de menstruatiecup schieten als paddenstoelen uit de grond. De reacties van testpanels zijn overwegend positief.

De menstruatiecup en het wasbare maandverband zijn niet meer weg te denken uit de marketingstrategie van tegenwoordig. Bol.com noteerde de afgelopen jaren maar liefst een vervierdubbeling van het aantal ecologische alternatieven voor maandverband en tampons. Een evolutie die ons van dat taboe over bloeden afhelpen, klinkt het.

Maar het oog en het comfort willen ook wat. En dus komen steeds meer start-ups met het idee van de menstruatieslip: een stukje lingerie dat neutraal tot aantrekkelijk oogt en alle extra voorzorgsmaatregelen tijdens het menstrueren overbodig wil maken.

Vier lagen

De eerste start-up die met het idee kwam om speciaal ondergoed voor menstruerende vrouwen te ontwikkelen, was Thinx. Het bedrijfje lanceerde aanvankelijk drie modellen voor menstruatieslipjes: een string voor periodes van zeer licht bloedverlies, een standaardmodel voor periodes van matig bloedverlies en een boxershort voor momenten met hevig bloedverlies. Het idee achter de slipjes: vrouwen kunnen zich onbezorgd en ongehinderd bewegen zonder extra middelen.

Foto: Thinx

Om het comfort van de drager te garanderen, bestaat een slip telkens uit vier lagen. De eerste laag absorbeert vloeistof, waardoor een droog gevoel gecreëerd wordt. De tweede en derde laag zijn geurabsorberend en waterdicht. De vierde laag is de buitenlaag die voor extra zekerheid zorgt tegen lekken. Volgens de ontwerpers hebben de slips bovendien een absorberingsvermogen van twee tampons.

Na tientallen andere initiatieven van gelijkaardige start-ups, is er sinds 2012 ook Pretty Clever Pants, dat niet enkel voor menstruatie maar ook voor matig urineverlies ontworpen werd. De slips zijn voorzien van een extra absorberende en een extra waterdichte laag.

Positief, maar...

Testpanels zijn overwegend positief: de slips bieden een hoog comfort en voelen aan als gewoon ondergoed. Ook de look en feel komt dicht bij die van elegante lingerie, wat een groot pluspunt is, volgens de testers.

Een minpunt dat verschillende keren naar voren kwam: voor vrouwen met matig tot hevig bloedverlies, zijn de slips niet helemaal betrouwbaar. ‘Zij kunnen de menstruatieslip beter als een back-up gebruiken en ook een tampon of maandverband dragen’, klinkt het in The Guardian. ‘De kans dat er anders toch lekken ontstaan, is te groot. Maar je ziet het gigantische potentieel van dit idee wanneer je zo’n slipje aantrekt.’

In het zwembad, op de fiets

Waarom de menstruatieslip nu pas aan populariteit wint en u al vier jaar wordt gesensibiliseerd om menstruatiecups en wasbaar maandverband te kopen? ‘We proberen onszelf constant te verbeteren en uit te dagen’, aldus de ontwerpster van Pretty Clever Pants aan Huffington Post. ‘We ontwerpen steeds sterkere stoffen en mechanismen waardoor ook vrouwen met heviger bloedverlies bij ons naar die 100 procent zekerheid kunnen streven. Niet lang geleden hebben we een collectie gelanceerd waarmee je aan het strand kunt gaan liggen.’

Ook Thinx blijft zichzelf uitdagen. Het bedrijf heeft intussen tientallen modellen van menstruatieslipjes ontworpen. Enkele daarvan zijn speciaal gemaakt om te fietsen, anderen om te zwemmen of aan gymnastiek te doen. ‘Met elke test die we doen, voelen we dat het beter zit.’