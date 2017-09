Arturo Vidal kondigt afscheid aan als Chileense international

Arturo Vidal heeft dinsdag zijn afscheid aan het Chileense nationale elftal aangekondigd. De middenvelder van Bayern München stopt na de WK-kwalificatiereeks en eventueel het WK in Rusland. Vidal postte op Instagram een boodschap die als volgt luidde: “Sorry Chili voor de twee nederlagen. We hebben alles gegeven op het veld, maar het was niet mogelijk te winnen. We gaan door met vechten. Nog twee partijen voor het WK. Bedankt voor de liefde die ik al die jaren heb mogen ontvangen.”