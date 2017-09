‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de productie van papier meer belastend voor het milieu. Je maakt bijvoorbeeld meer transportkosten’, zegt Hans Cardyn van Comeos vandaag in ...

‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de productie van papier meer belastend voor het milieu. Je maakt bijvoorbeeld meer transportkosten’, zegt Hans Cardyn van Comeos vandaag in De Standaard. De sectorfederatie startte begin dit jaar met een proefproject in samenwerking met de grote supermarkten, om op de groente- en fruitafdeling milieuvriendelijker te werk te gaan. De goedkope dunne plastic zakjes worden vervangen door dikkere, herbruikbare plastic tasjes.

Waarom geen papier, zoals in veel biowinkels? Omdat papier minder praktisch is, voor meer kosten zorgt (omdat het niet doorzichtig is en de kassier tijd verspilt met het openen van zakjes) én omdat papier het milieu meer belast, zegt Comeos. Ook Colruyt biedt op de versafdeling plastic aan, ‘omdat het milieuvriendelijker is dan papier en bioplastic’.

Maar klopt dat?

De vergelijking tussen papier en plastic is niet makkelijk te maken. Beiden worden van andere grondstoffen gemaakt. Voor papier heb je hout nodig, een natuurlijke grondstof; plastic is een product dat afgeleid wordt van aardolie. Instinctief zou je dan zeggen dat papier milieuvriendelijker is.

Toch eist de productie van papier een zwaardere tol dan die van plastic. Voor papier zijn bomen nodig, die anders hun rol zouden kunnen spelen in het beperken van broeikasgassen. Ook de productie zelf is een pak vervuilender. Volgens een studie van Franklin Associates zorgt papier voor vijf keer zo veel afval bij de productie, leidt het tot meer dan drie keer zo veel luchtverontreiniging en bijna vijftien keer zo veel watervervuiling.

Er wordt ook veel meer water gebruikt bij de productie van papier en omdat de zakjes volumineuzer zijn, is er meer transport naar de winkel nodig.

Die studie ging er echter van uit dat geen van beide types zak gerecycleerd werden. Is dat wel het geval, dan doet papier het al wat beter, maar het moet plastic nog steeds laten voorgaan.

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO bekeek de kwestie al eens in 2014, in opdracht van het Kenniscentrum Duurzaam Verpakken. Daaruit blijkt alvast dat geen enkel type tas echt milieuvriendelijk is, en dat vooral de productie een zware impact heeft. ‘Voor alle draagtassen geldt dat de productie van de grondstoffen vrijwel voor iedere milieueffectcategorie een zeer grote of zelfs de grootste bijdrage levert’, aldus het rapport.

Uit de vergelijking blijkt dat de grootste vervuilers bij middelgrote tassen de katoenen en juten zakken zijn, gevolgd door papier. Katoen wordt gemaakt van planten die veel water en energie vragen bij de teelt. Plastic doet het beter, al zijn er grote verschillen tussen de types plastic; sommige zijn bio-afbreekbaar, anderen bevatten minder polyethyleen. Bij kleinere zakjes, waarin je groenten en fruit stopt en die je typisch maar eenmaal gebruikt, scoort papier het slechtste, gevolgd door bioplastic. Het vaak gebruikte HDPE plastic doet het het beste.

Plastic soep werd niet meegerekend

Foto: Getty Images

Maar in die rapporten wordt enkel gekeken naar productie, gebruik en recyclage. De effecten van zwerfafval en vervuiling van de zeeën worden niet berekend. TNO geeft zelf aan dat het geen methode heeft om de kosten van dat zwerfafval in beeld te brengen.

Maar in de oceanen vormt zich een steeds omvangrijkere plastic soep. Naar schatting wordt elke minuut het equivalent van een vuilniswagen vol plastic in de zee gedumpt. Zeedieren stikken erin, maar ook voor mensen blijven de gevolgen niet uit. Recent Amerikaans onderzoek waarover De Morgen vandaag bericht, toont aan dat er steeds vaker plastic uit de kraan komt.

De onderzoekers verzamelden 159 waterstalen op vijf continenten; 83 procent daarvan bleek gecontamineerd. Ook via de consumptie van bijvoorbeeld oesters en mosselen komen er microplastics in ons lichaam terecht. Wat de gevolgen daarvan op lange termijn zijn voor onze gezondheid, is nog niet duidelijk. Bovendien duurt het erg lang voor plastic vergaat; afhankelijk van het materiaal en de ondergrond kan het honderden jaren duren. Papier vergaat in enkele maanden tijd.

Jaarlijks komen er naar schatting in Europa alleen al 8 miljard zakjes in het milieu terecht, of bijna tien procent van alle gebruikte zakjes. Europa wil het aantal gebruikte zakjes drastisch inperken; in 2019 zouden er dat nog 90 per persoon per jaar mogen zijn. Verschillende landen ondernamen al actie: in Nederland mogen handelaars geen plastic zakjes meer meegeven, ook Frankrijk kwam al met een verbod en in Brussel zijn dunne plastic zakjes sinds 1 september verboden.

Wrap, het anti-afvalagentschap van de Britse overheid vat het als volgt samen: ‘Alle types draagtassen, of het nu papier, plastic of jute is, hebben een impact op het milieu, tijdens de productie, het transport en de afvalverwerking. De beste manier om de ecologische impact te verminderen is de tassen zo vaak mogelijk te hergebruiken en ze te recycleren aan het einde van hun levenscyclus.’

Conclusie: Dat de productie van papier vervuilender is dan die van plastic, wordt door verschillende studies bevestigd. Maar het is niet duidelijk of dat opweegt tegen de schade die plastic als zwerfafval aanricht in het milieu.