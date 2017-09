Is een condoom van zes euro beter en veiliger dan een condoom van negen eurocent? In tegenstelling tot wat het immense prijsverschil zou doen vermoeden, niet. Dat blijkt uit een test van het Eén-programma ‘Voor hetzelfde geld’.

Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren testten condooms uit verschillende prijsklassen op gebruiksvriendelijkheid en stevigheid en kwamen tot de conclusie dat er geen groot verschil is tussen de kwaliteit van gekende merken en goedkopere alternatieven, maar bijvoorbeeld wel de geur.

Het belangrijkste waar je volgens seksuologe Mieke Mievis aandacht aan moet besteden is het CE-label op de verpakking, dat vertelt of de condooms voldoen aan de officiële Europese kwaliteitsnormen. 'Let ook steeds op de houdbaarheidsdatum op de verpakking: rubber vergaat immers met de tijd en dan wordt de kans op scheurtjes groter.' Nog een laatste tip van Mievis voor goed condoomgebruik: 'bij lange vrijpartijen, dat is langer dan het gemiddelde van dertien minuten, wissel je maar best om het kwartier van condoom'.