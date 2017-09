Katie Holmes toont haar lief

Katie Holmes (38) en ­Jamie Foxx (49) komen er na vier jaar verstoppertje spelen eindelijk voor uit dat ze een stel zijn.

De twee werden dinsdag hand in hand gespot op het strand van Malibu. Het tijdstip is wellicht niet toevallig: Holmes hoeft geen rekening meer te houden met het absurde scheidingscontract dat haar ex-man Tom Cruise opstelde toen ze in 2012 na vijf jaar huwelijk uit elkaar gingen. Daarin liet hij opnemen dat Katie de eerste vijf jaar niet publiekelijk met iemand anders mocht daten.