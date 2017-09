Neemt Geert Versnick nog ontslag?

Geert Versnick (Open VLD) verdedigde zich gisteren in de provincieraad voor de ‘Nights in Bangkok’ die hem deze zomervakantie in opspraak brachten. Hij deed dat als gedeputeerde. Het ontslag dat hij twee maanden geleden aankondigde, was gisteren plots niet meer aan de orde. Open VLD stelt ondertussen wel dat het nog steeds verwacht dat Versnick ontslag neemt.

Wat deed Geert Versnick – op terugweg van zendingen naar Vietnam – in Bangkok? Waarom vloog hij met dure tickets en koos hij voor luxesuites? En had de provincie er tout court iets te zoeken? De liberale gedeputeerde verdedigde zich gisteren – opvallend rustig – in het ‘Nights in Bangkok’-dossier dat hem twee maanden geleden deed beslissen om afscheid te nemen van de deputatie én de actieve politiek.

Versnick had zich in de provincieraad verdedigd op wat hij 'een verrassingsaanval' van raadslid Riet Gillis (Groen) noemde. 'Politici worden geacht een dik vel te hebben. Maar ik kan u verzekeren dat dergelijke ‘framing’, want dat was het, door het meest geharde vel gaat en u in het hart treft.' Volgens Versnick was het een aanval 'op een Trumpiaanse manier: eerst schieten en dan vragen stellen.'

Afgelopen zomer hebben de provinciediensten de tussenstops van Versnick in Bangkok onderzocht. En die pleiten hem zo goed als vrij. Eén stop werd door de dienst als een reiskost beschouwd, maar daar oordeelde de deputatie anders over. De kost daarvan, 309,50 euro, heeft Versnick intussen terugbetaald. Zijn conclusie: 'Het controlesysteem op de uitgaven voor buitenlandse reizen werkt.'De stops in Bangkok waren volgens de deputé overigens niet decadent. 'Het bewuste hotel is geen luxehotel, maar een hotel van hetzelfde type als Sheraton, waar de provincie gebruikelijk boekt.'

Wat Gillis hem ook aanwreef: dat er geen verslagen zijn van de 'werkvergaderingen' in Bangkok. Dat veegde hij weg. Versnick was er voor 'een verkennend gegeven', wilde weten of Thailand – onder meer met een belangrijke auto-industriespeler – interessant kon zijn. 'Maar uiteindelijk bleken er meer opportuniteiten in Vietnam.' En ook: 'De corruptie en politieke instabiliteit (in Thailand, nvdr.) bleef maar aanhouden.'

Versnick gaat vraag over ontslag uit de weg

Of Versnick nog ontslag neemt, bleek gisteren ineens zeer onzeker. Versnick ging de herhaalde vraag of hij nu effectief ontslag zou nemen uit de deputatie uit de weg. 'Mijn fractie heeft me gevraagd om hier zeker aanwezig te zijn zodat ik me kon verdedigen. Daar gaat het vandaag om.' Met andere woorden: het ontslag was gisteren niet aan de orde. Ook tegenover de pers bleef hij onduidelijk. 'Ik had inderdaad de intentie om te stoppen met politiek.'

Of dat ontslag er dan komt? 'De verdere afhandeling ga ik bespreken met mijn partijgenoten.' Voor er meer vragen kwamen, had Versnick de deur van zijn kabinet achter zich dichtgetrokken. Een ander liberaal provincieraad was wél duidelijk. 'Geert gaat blijven. Hij heeft niets misdaan. En wij hebben hem hier nodig.'

Open VLD verwacht nog steeds ontslag

De fractieleider van Open VLD Luc Maes: 'Wij hebben Geert gevraagd zijn ontslag zeker niét te geven voor de eerste zitting van de provincieraad. Zodat het debat kon gevoerd worden. Wat hij uiteindelijk beslist, dat is een vraag voor hem.' Eerste gedupeteerde Sander Vercamer (CD&V) is formeel. 'Er is nog geen ontslag. Hij heeft het me wel aangekondigd op 10 juli.'

Donderdagochtend verklaarde de woordvoerder van Open VLD op Radio 1 wel dat de partij er nog steeds van uitgaat dat de gedeputeerde ontslag neemt.