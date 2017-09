Belgisch koppel schaart zich achter vraag om verbod op koeienbellen in Frans bergdorpje

Een twintigtal eigenaars van een vakantieverblijf in de Franse Haute-Savoie, onder wie ook een Belgisch koppel, eisen in een petitie een verbod op koeienbellen. ‘Door het lawaai van die bellen kunnen we hier onmogelijk nog tot rust komen’, klinkt het.

Le Biot is een dorpje van zo’n 600 inwoners in de Franse Alpen, gelegen op de flanken van de Col du Corbier. In de weiden waar ’s winters wordt geskied, grazen ’s zomers koeien. Met grote koeienbellen rond de nek. Dat is een eeuwenoude traditie die volgens de lokale bevolking niet mag verdwijnen. En toch. Burgemeester Henri-Victor Tournier heeft een petitie ontvangen van een twintigtal bewoners die af willen van het vervelende gebel. Want door dat lawaai wordt hun rust verstoord.

‘Let op, het gaat hier voor alle duidelijkheid om inwijkelingen. Om mensen die hier een tweede verblijf hebben en hier hoogstens een paar maanden per jaar verblijven. Fransen die uit de grote steden hier hun vakantie komen doorbrengen, Britten, een koppel uit Corsica en een Belgisch koppel. Ze dreigen er zelfs mee om hun zomerverblijf hier te verkopen als de bellen niet verbonden worden of als de koeien niet verbannen worden uit de weiden die het dichtst bij het dorp liggen’, zegt de burgemeester.

Tournier denk er nog niet aan om deze oude traditie te stoppen. Ook zijn collega’s van de gemeenteraad zijn niet van plan om te zwichten voor de eisen van enkele inwijkelingen.

Grasmaaiers

‘Het gaat hier ook maar om enkele tientallen koeien die de rust zouden verstoren. De inwoners van Le Biot zijn daar zo aan gewoon dat ze het niet meer horen. Vergeet niet dat die koeien ons ook melk geven waarmee hier kaas wordt gemaakt, een echt streekproduct. En dat ze het gras kort houden. Ik weet niet of de klagers beseffen dat grasmaaiers veel meer lawaai maken dan koeienbellen.’

De meeste klagers hebben zich hier een jaar of vijf geleden gevestigd. In een nieuw complex. Nu spannen ze samen en dat wordt hen niet echt in dank afgenomen van de plaatselijke boeren met wie ze nauwelijks contact hebben.

De klagers wensen niet te reageren in de media maar hebben wel spreekrecht gevraagd en gekregen tijdens de volgende gemeenteraad van 14 oktober.

‘Ik vraag me af wat het volgende zal zijn’, zegt de burgemeester. ‘Een petitie tegen het lawaai van fluitende marmotten of van vogels die te luid zingen?’