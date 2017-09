Belgische skiër Armand Marchant moet kruis maken over Winterspelen

Armand Marchant moet donderdag opnieuw geopereerd worden aan de kruisband en meniscus van zijn knie, zo liet de 19-jarige skiër woensdag weten via zijn Facebookpagina. Marchant zal daarna zes maanden moeten revalideren en mist zo de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, die in februari 2018 van start gaan.

“Tijdens mijn bezoek aan de chirurg op 8 augustus is aan het licht gekomen dat mijn kruisband en buitenste meniscus nog steeds beschadigd zijn. Dat wil zeggen dat ik donderdag opnieuw geopereerd zal moeten worden en dat ik zes maanden buiten strijd zal zijn”, aldus Marchant.

Eind 2016 slaagde Marchant er als eerste Belg in de geschiedenis in om punten te verzamelen op een wereldbekermanche alpineskiën. Op de slalom in het Franse Val d’Isère eindigde hij toen als achttiende. Ruim een maand later liep het echter mis voor Marchant. Tijdens de wereldbekermanche in het Zwitserse Adelboden liep hij een complexe scheenbeenbreuk en schade aan de knie op na een zware val. Marchant leek aanvankelijk op tijd klaar te geraken voor de Winterspelen van Pyeongchang in het voorjaar van 2018, maar een terugslag gooit nu toch roet in het eten.