VS willen petroleumembargo tegen Noord-Korea

Een militaire oplossing voor het conflict rond het Noord-Koreaanse nucleair en raketprogramma is voor de Amerikaanse president Donald Trump ‘niet de eerste optie’.

‘We zullen zien wat er gebeurt. Het (wapengekletter) is zeker niet onze eerste optie’, zei Donald Trump op de luchthaven Andrews tegenover verslaggevers toen hij vertrok naar North Dakota.

Een piste die door de VS naar voor geschoven wordt, is een petroleumembargo. De VS willen zo verkrijgen dat Noord-Korea geen petroleum meer kan invoeren en ze willen de uitvoer van textiel verhinderen. Dat blijkt uit een ontwerp van resolutie dat woensdag aan de vijftien leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bezorgd en dat ook bij het Franse persbureau AFP is beland.

De tekst voorziet ook een bevriezing van de tegoeden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en het stopzetten van de financiering van Noord-Koreanen doorheen de wereld. Gesteund door Londen en Parijs, zou Washington de resolutie vanaf maandag gestemd willen zien.

'Denuclearisatie'

Eerder op de dag had Trump telefonisch over de situatie op het Koreaanse schiereiland overlegd met zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgens de bewoner van het Witte Huis is die het ‘100 procent eens’ met Trump. ‘Xi en Trump zijn bereid om verdere actie te ondernemen met als doel de denuclearisatie van Noord-Korea’, aldus het Witte Huis.

Gisteren gaf de Amerikaanse president Japan en Zuid-Korea de toestemming om heel wat meer ‘gesofisticeerde’ Amerikaanse wapens te kopen. ‘Ik sta Japan en Zuid-Korea toe om hun aankoop van erg gesofisticeerde militair materieel van de Verenigde Staten substantieel te verhogen’, deelde de president mee.