Parket bevestigt: 'Politie werd wel degelijk aangevallen op Turnhoutsebaan'

Bij een arrestatie op de Antwerpse Turnhoutsebaan werden agenten afgelopen vrijdag wel degelijk geslagen en geduwd. Dat bevestigt nu ook het Antwerpse parket, nadat een getuige met videobeelden daar eerder twijfel over had gezaaid. 'Alle beschikbare beelden bevestigen dat.'

Op de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout probeerden agenten per fiets vorige vrijdag een vrouw tegen te houden die 'roekeloos rijgedrag' vertoonde en meermaals het rode licht negeerde. De bestuurster weigerde te stoppen, maar reed zich klem in een zijstraat van de drukke handelsstraat. 'Bij dit manoeuvre moest één van de optredende agenten, op risico van zelf aangereden te worden, nog wegspringen', verklaart het parket in een mededeling.

'De arrestatie van de dame die hierop volgde, verliep niet geheel vlekkeloos', gaat het parket verder. 'verschillende personen hebben de agenten onmiddellijk in de rug kunnen benaderen en hen geslagen en/of geduwd. In een tweede fase werden de agenten bekogeld door projectielen die afkomstig waren van een grote groep omstaanders.'

Beelden die getuige Assia Missaoui met een smartphone maakte van het incident, zaaiden twijfel over de gebeurtenissen. ‘De politie verdraait de feiten’, aldus Missaoui tegenover De Morgen. ‘Mocht er al sprake zijn van geweld, dan is het niet te zien op mijn beelden.’

(Lees verder onder de video.)

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hechtte in 'De Zevende Dag' op Eén niet veel waarde aan de getuigenis: 'Zo vind je altijd wel iemand. Politiemensen zijn beëdigde ambtenaren, als daar een verslag over wordt gemaakt is dat heel veel waard om dat ernstig te nemen.'

'Er werd proces-verbaal opgemaakt wegens slagen en verwondingen tegen agenten in functie', bevestigt het parket nu ook. 'Hoewel het onderzoek naar de identificatie van alle mogelijke verdachten nog volop loopt, kan momenteel alvast wel aan de hand van alle beschikbare beelden bevestigd worden dat de betrokken agenten in het kader van de uitvoering van hun openbare taak, wel degelijk het slachtoffer werden van geweldplegingen begaan door verschillende personen.'