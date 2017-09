KAART

De belangrijkste orkanen sinds Katrina

6 september 2017 Jannes Zwaenepoel

Orkaan Harvey is nog maar net gepasseerd, of daar is Irma. De Verenigde Staten krijgen de laatste weken te maken met een ongeziene natuurkracht. Waar Harvey met 160 miljard dollar het record breekt voor de grootste geleden stormschade, dreigt Irma de krachtigste Atlantische orkaan ooit te worden. De Golf van Mexico staat echter bekend om zijn stormen. Klik op de kaart voor een interactief overzicht van de belangrijkste stormen sinds 2005.