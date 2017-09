Beelden vanop het eiland Sint Maarten laten zien dat de orkaan Irma op het Caribische eiland een enorme ravage heeft aangericht.

De doortocht van orkaan Irma op het Franse deel van Sint-Maarten heeft minstens zes mensenlevens geëist. Dat heeft prefect Eric Maire van Guadeloupe gezegd. Guadeloupe is een nabijgelegen Frans overzees departement.

'Deze balans is niet definitief. We riskeren jammer genoeg nog meer ontdekkingen te doen', zo verklaarde de prefect aan journalisten. Eerder had de Franse minister van Overzeese Gebieden Annick Girardin aangegeven dat er op het Franse eiland Saint-Barthélemy en op Sint-Maarten minstens twee doden waren gevallen als gevolg van de doortocht van Irma.

Emmanuel Macron vreest voor erger: 'Op dit ogenblik is het te vroeg om in te schatten hoe groot de ravage zal zijn, maar ik kan al zeggen dat de orkaan wreed en hard is', aldus de president na een crisisvergadering. 'We zullen meerdere slachtoffers te betreuren hebben en de schade op Sint Maarten en Saint-Barthélemy zal enorm zijn.'

Irma heeft reeds 'aanzienlijke materiële schade' aangericht, aldus Girardin. Ze had het onder meer over 'afgerukte daken.'

Radiostations op Sint-Maarten zijn één voor één uitgevallen. Tropixx 105.5 FM bleef nog wel lang in de lucht. Berichten die bewoners van het getroffen eiland daar achterlaten, spreken van verwoesting als gevolg van de harde windstoten.

Het gaat om weggewaaide daken en elektriciteitspalen, omgevallen bomen en zelfs brandjes in huizen. Op beelden van veiligheidscamera's die op Facebook opduiken, zijn verwoeste boten te zien en heel veel ondefinieerbare troep op straat. Hoewel nog steeds een uitgaansverbod geldt, worden de gevolgen van de orkaan meer en meer zichtbaar.

Sint-Maarten lag korte tijd in het oog van de orkaan. Rond zeven uur 's ochtends (lokale tijd) werd het bijna windstil en konden bewoners de schade even opnemen. De 35-jarige Facebooker Mole in Simpson Bay trok de volgende conclusie: 'Als ik uit het raam kijk, zie ik boten die half zijn gezonken, heuvels die veel kaler lijken en huizen zonder dak. En nu komt de wind er al weer aan.'

Op het eiland Barbuda raakte meer dan 90 procent van de gebouwen beschadigd, liet de eerste minister van het eiland woensdagavond weten.

Irma is een orkaan van de zwaarste categorie met windsnelheden tot 295 kilometer per uur en geldt als de krachtigste orkaan die ooit boven de Atlantische Oceaan werd geregistreerd.

Aangepast reisadvies

Buitenlandse Zaken raadt reizigers die van plan zijn de Dominicaanse Republiek, Haïti, Cuba, Jamaica en de Amerikaanse staat Florida aan te doen om hun reis indien mogelijk uit te stellen. ‘Het is raadzaam contact op te nemen met uw reisbureau en/of luchtvaartmaatschappij, aangezien vluchten uitgesteld of geannuleerd kunnen worden indien de weersomstandigheden en/of beschadiging van de infrastructuren de luchtvaartverkeer verhinderen’, klinkt het op de website van Buitenlandse Zaken. ‘Voor mensen die al ter plaatse zijn wordt het aangeraden om zich goed over de situatie te informeren ter plaatse en de instructies van de plaatselijke autoriteiten op de voet te volgen.’

Ook Jose en Katia uitgegroeid tot orkanen

Behalve Irma razen er momenteel nog twee orkanen op de Atlantische Oceaan. Het Amerikaanse National Hurricane Center heeft woensdag immers de stormen Jose en Katia geclassificeerd als orkanen.

Volgens het NHC halen de windstoten van Jose snelheden tot 120 kilometer per uur. De storm wordt zo een orkaan van categorie 1 op een schaal van 5. Bovendien wint de orkaan nog volop aan kracht. Volgens de meteorologen zou Jose tegen vrijdag een orkaan van categorie 3 kunnen worden, met windsnelheden tot 208 kilometer per uur.

Jose bevindt zich momenteel op ongeveer 1.700 kilometer van de Kleine Antillen. Aan de andere kant van de Golf van Mexico, zo'n 300 kilometer ten noordoosten van de Mexicaanse stad Veracruz, bevindt zich momenteel Katia. Ook die storm is woensdag geclassificeerd als een orkaan van categorie 1, met windsnelheden van 120 kilometer per uur.