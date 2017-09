Londen wil instroom laaggeschoolde arbeiders aan banden leggen

De Britse regering wil de Brexit aanwenden om de instroom van laaggeschoolde arbeiders uit de Europese Unie aan banden te leggen. Dat blijkt uit een werkdocument dat dinsdag lekte naar de Britse krant The Guardian.

Het was al langer bekend dat de conservatieve regering van premier Theresa May komaf wil maken met het vrije verkeer van werknemers. Immigratie werd immers aangestipt als één van de belangrijkste oorzaken van de overwinning van de Brexiteers in het referendum van juni vorig jaar.

‘Om als waardevol beschouwd te worden, zou immigratie niet enkel in het voordeel van migranten mogen zijn, maar moeten ook de aanwezige inwoners beter af zijn’, zo luidt de beginselverklaring van het werkdocument dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in augustus opmaakte.

Het ministerie wil de instroom van laaggeschoolde migranten inperken, onder meer door hen verblijfsvergunningen voor maximaal twee jaar te geven. Mensen die naar het eiland verhuizen voor een hooggekwalificeerde job, zouden kunnen rekenen op vergunningen voor drie tot vijf jaar.

Paspoort

Daarnaast suggereert het ministerie onder meer dat het recht op gezinshereniging ingeperkt moet worden en dat Europeanen een paspoort in plaats van een identiteitskaart moeten voorleggen wanneer ze in het land aankomen.

Een regeringswoordvoerder wilde weinig kwijt over het document. ‘We reageren niet op werkdocumenten die gelekt worden’, zo klonk het dinsdag. ‘Wij presenteren deze herfst onze eerste voorstellen voor een nieuw migratiesysteem dat ons in staat zal stellen om de controle over onze grenzen terug te winnen.’