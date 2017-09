Voetbalbond wil meer Belgen op het gras

Bijna 6 op de 10 voetballers in de Belgische eerste klasse zijn buitenlanders. ‘Een kwalijke evolutie’, zegt de Belgische voetbalbond.

De transferzomer heeft opnieuw een recordaantal buitenlandse spelers naar de Jupiler Pro League gebracht. Bijna zes op de tien voetballers in de Belgische eerste klasse zijn intussen buitenlanders. Daarmee is het record van vorig seizoen – 55,86 procent – alweer verbroken.

‘We beseffen dat dit een kwalijke evolutie is’, zegt Chris Van Puyvelde, de technisch directeur van de Belgische voetbalbond. ‘Een werkgroep met mensen uit de Pro League, de clubs zelf en trainers van de nationale jeugdploegen is bezig voorstellen uit te werken. Binnenkort zullen we die voorleggen aan de clubs.’

Van Puyvelde duidt alvast twee grote problemen aan. Zo maken managers jonge spelers gek, waardoor die te snel naar een buitenlandse ploeg vertrekken. ‘Te veel talenten verlaten België nog voor ze in de hoogste klasse hebben gespeeld. Spelers van 16 jaar en hun entourage worden snel verleid door het geld, maar krijgen daarna in het buitenland soms amper kansen.’

De voetbalbond wil daarom de wildgroei aan managers van jeugdspelers aan banden leggen. ‘Nu kan iedereen zomaar manager worden. De lokale bakker of beenhouwer kan plots de belangen van een jong talent verdedigen. Dat moet gedaan zijn.’ Sommige clubs hebben onderling afgesproken dat ze voor transfers van jeugdspelers niet meer met managers werken, of dat ze hen alleszins niet betalen. ‘Misschien moeten wij zo’n gentleman’s agreement veralgemenen’, zegt Van Puyvelde. ‘En als dat niet lukt, maken we er een wet van.’

Nieuwe jeugdcompetitie?

Een tweede probleem ziet hij bij de beloftencompetitie. De stap naar de eerste klasse blijft te groot. ‘We moeten maken dat de eigen jeugd meer kansen krijgt, maar tegelijkertijd moeten clubs ook meer geduld hebben met jonge spelers. Een nieuwe jeugdcompetitie is daar misschien een oplossing voor.’