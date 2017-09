De geneesheer is niet meer

Dokter zijn is nu ook in officieel taalgebruik niet langer een mannenzaak. De term ‘geneesheer’ is in wetteksten onder impuls van minister van Volksgezondheid Maggie De Block officieel begraven.

‘De tijd van “meneer doktoor” is al lang voorbij, maar de wet liep nog achter’, zegt De Block (Open VLD), zelf arts. ‘Toen ik in 1980 startte met de opleiding geneeskunde, waren er voor één vrouw vier mannen. Nu beginnen veel meer meisjes aan de studies dan jongens. Logisch dus dat de overheid voortaan de neutrale term “arts” gebruikt.’

Deze wetswijziging heeft meer gevolgen dan u zou denken. De Orde der Geneesheren noemde zichzelf al sinds 2015 gewoon Orde der Artsen, maar nu zullen ook de adviserende geneesheren bij de ziekenfondsen bijvoorbeeld van titel veranderen. De handtekeningen onder hun mails worden meteen aangepast. Later volgen ook de brochures. ‘Wat al gedrukt is, gooien we uiteraard niet op de vuilnisbelt’, zegt Katrien De Weirdt van de Socialistische Mutualiteiten. ‘Maar de switch is inderdaad begonnen.’ Ook ziekenhuizen stappen nu definitief af van de mannelijke term voor dokter, al was de overgang daar al langer ingezet. ‘Op mijn huidige naamkaartjes staat wel nog hoofdgeneesheer’, zegt Johan Van Eldere van het UZ Leuven. ‘Maar de nieuwe zijn besteld.’

Alle betrokken instanties passen de nieuwe regels graag toe, blij dat het officieel taalgebruik eindelijk aangepast wordt aan de realiteit. ‘Het was hoog tijd daarvoor’, zegt Mireille de Bruyn, adviserend arts bij het socialistische ziekenfonds. Ook de mannelijke dokters zijn tevreden. ‘Jaren geleden al drong ik er bij de ziekteverzekering op aan de wet aan te passen’, zegt Marc Moens van artsensyndicaat BVAS. ‘Altijd waren er belangrijkere zaken om eerst te regelen. Het hielp ook niet dat de Franstaligen het probleem niet kennen. Een geneesheer is in Wallonië “un médecin”, daar hangt niet dezelfde mannelijke connotatie aan.’