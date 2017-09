Communautaire rel bedreigt nu ook hervorming rijopleiding

Aanhoudend conflict tussen de federale en Vlaamse ministers van Mobiliteit over verdeling van bevoegdheden legt een bommetje onder de hervorming van de Vlaamse rijopleiding.

‘Een Brusselse student die in onze hoofdstad zijn theoretisch rijexamen aflegt en daarna naar Leuven verhuist, zou in het slechtste geval geen voorlopig rijbewijs krijgen – omdat hij niet aan alle voorwaarden voldoet.’ Met dat schrikbeeld in het achterhoofd heeft François Bellot, federaal minister van Mobiliteit (MR), een klacht ingediend bij de Raad van State. Voorwerp daarvan: de Vlaamse hervorming van de rijopleiding.

‘Met de rijopleiding doet Vlaanderen wat het wil’, luidt het op het kabinet-Bellot. ‘Maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) raakt ook aan het voorlopig rijbewijs. Dat is federale materie.’

Waar gaat dit over? Op 1 oktober moet in Vlaanderen een vernieuwde rijopleiding van start gaan. Een van de belangrijkste veranderingen is dat ouders die hun kinderen leren rijden – ‘vrije begeleiders’ – een korte opleiding moeten volgen. Toekomstige chauffeurs die hun voorlopig rijbewijs willen afhalen, moeten kunnen bewijzen dat hun ouders die opleiding achter de rug hebben.

Dat laatste, zegt Bellot, is problematisch. ‘Op die manier stelt Vlaanderen eigen voorwaarden voor de aflevering van het rijbewijs. De Raad van State heeft eerder in drie adviezen al duidelijk laten verstaan dat dit uitsluitend federale materie is. Voor je het weet zijn er in België drie soorten voorlopig rijbewijs in omloop. Daar heeft niemand baat bij.’

‘Stokken in de wielen’

Vlaams mobiliteitsminister Weyts reageert geprikkeld. ‘Dit lijkt wel Absurdistan’, zegt hij. ‘Wat heeft de bevolking hier aan? Waarom heeft de partij van minister Bellot de zesde staatshervorming goedgekeurd als ze nu telkens naar de Raad van State stapt als ik gebruik maak van bevoegdheden die mij daarin zijn toegewezen? Vanuit Vlaanderen proberen we de rijopleiding te moderniseren, maar het federale niveau doet niets anders dan ons stokken in de wielen steken.’

‘Wij kunnen maar op één manier de opleiding voor vrije begeleiders verplicht maken, en dat is door van de gemeenten te vragen om daarop toe te kijken’, zegt Weyts.

Het zal niet de eerste keer zijn dat de Raad van State uitspraak doet in een dossier over mogelijke bevoegdheidsoverschrijdingen door minister Weyts. Eind vorig jaar vochten hij en Bellot al een robbertje uit over de afschaffing van de wachttijd van drie jaar voor wie zijn voorlopig rijbewijs laat vervallen. Weyts wilde die eigenhandig afschaffen, de Raad van State oordeelde dat alleen Bellot daarvoor bevoegd is.

Ook die zaak is nog hangende: de wachttijd blijft tot nader order in de wet staan – ook al willen beide ministers hem eruit.