Meghan Markle, actrice en vriendin van de Britse prins Harry, heeft in een interview met het magazine Vanity Fair voor het eerst verteld over haar relatie. ‘We zijn een koppel en we zijn verliefd’, zegt de actrice, die ook vertelt waarom ze voorlopig de openbaarheid nog mijden.

Helaas voor de vrouwelijke vrijgezellen die nog hadden gehoopt een Britse royal aan de haak te slaan, want volgens de 36-jarige Markle zijn zij en Harry ‘verliefd en heel gelukkig’.

Dat ze nog niet officieel in het publieke leven als koppel verschijnen, is een bewuste keuze, zegt ze. ‘Er zal zeker een moment komen waarop we naar buiten komen en ons verhaal vertellen. Maar ik hoop dat mensen begrijpen dat dit ons moment is. Dit is van ons.’

Zelfs zegt ze dat haar relatie met de Britse prins haar niet veranderd heeft. ‘Dat is net een deel van wat het speciaal maakt, dat het enkel van ons is. Persoonlijk hou ik wel van een geweldig liefdesverhaal. Maar uiteindelijk is het heel eenvoudig: we zijn twee mensen die heel erg gelukkig en verliefd zijn’, aldus de actrice die bekend werd met haar rol in Suits.

Markle en de prins zouden naar verluidt samen zijn sinds juni 2016 en bevestigden hun relatie in oktober van dit jaar. In november haalde prins Harry in een mededeling uit naar de media over de manier waarop ze over zijn vriendin en hun relatie berichten.

'Het heeft zijn uitdagingen', zo reageert ze op de aandacht. 'En het komt in golven, sommige dagen voelt het erger dan andere dagen. (...) Maar ik heb veel steun van mensen rond mij, en natuurlijk, de steun van mijn vriend.'