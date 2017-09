Petitie wil standbeeld van Columbus inwisselen voor exemplaar van Prince

In Minnesota loopt een petitie om het standbeeld van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus voor het parlement in de Amerikaanse staat af te breken en te vervangen door een exemplaar van de overleden popster Prince.

'In plaats van een man te verheerlijken, die zwarten en oorspronkelijke inwoners wilde uitroeien, zouden we leden van onze samenleving moeten eren van wie we de leiding inspirerend vinden', luidt het in de tekst van de petitie.

Prince, die in Minnesota werd geboren en er stierf, belichaamde de waarden van de staat beter dan Columbus, 'een man, die zwarten en oorspronkelijke inwoners heeft vermoord, verkracht en in de slavernij heeft gestort', aldus de initiatiefnemers. Op twee dagen hebben ongeveer 3.700 burgers de petitie ondertekend.

Het initiatief sluit aan bij de actie van een brede burgerbeweging in de Verenigde Staten, waarbij sinds enkele maanden de afbraak van monumenten van de zogenaamde blanke heerschappij wordt geëist. Centraal staan standbeelden van voormalige slavendrijvers en generaals van de zuidelijke staten uit de Amerikaanse burgeroorlog, die onder meer streden voor een voortzetting van de slavernij. In augustus was er in de staat Virginia al een petitie om een standbeeld van een generaal te vervangen door een van rapster Missy Elliot.

In dezelfde staat, in de stad Charlottesville, kwam het op 12 augustus tot gewelddadige confrontaties tussen voor- en tegenstanders van een zogenaamd geconfedereerd standbeeld. Een 32-jarige vrouw overleed toen een man met neonazistische sympathieën bewust op tegenbetogers inreed.