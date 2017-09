Poetin waarschuwt voor ‘planetaire catastrofe’

In de crisis rond Noord-Korea heeft de Russische president Vladimir Poetin dinsdag gewaarschuwd voor ‘militaire hysterie’ en het risico van een ‘planetaire catastrofe.’ Onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) pleit ondertussen wel voor sancties, en voor een bemiddelende rol door de Europese Unie.

Noord-Korea claimde zondag een succesvolle test met een waterstofbom die op een intercontinentale ballistische raket kan worden geladen. Het was de zesde nucleaire test van het communistische regime sinds 2006, en de meest krachtige totnogtoe.

Rusland veroordeelt weliswaar die tests, maar ‘teruggrijpen naar om het even welke sancties is in dit geval nutteloos en niet efficiënt’, aldus Poetin in de marge van een top van de zich ontwikkelende Brics-landen in China. ‘Militaire hysterie’ heeft volgens de Russische president geen enkele zin. ‘Dat kan uitdraaien op een planetaire catastrofe.’

Europese Unie

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) moet er in de spanningen rond Noord-Korea gezocht worden naar een diplomatieke en niet naar een militaire oplossing. In zo’n diplomatieke oplossing is niet alleen een cruciale rol weggelegd voor China, maar kan ook de Europese Unie een rol spelen, bijvoorbeeld als bemiddelaar. Dat heeft Reynders dinsdag gezegd in De Ochtend op Radio 1 en op Bel-RTL.

De oplopende spanningen rond Noord-Korea zijn volgens minister Reynders ‘zeer gevaarlijk’. Maar een militaire escalatie is volgens de MR-minister geen oplossing. Hij pleit in tegenstelling tot Poetin voor meer sancties tegen Noord-Korea en voor een diplomatieke oplossing.

Zo’n diplomatieke oplossing kan er echter enkel komen ‘met een echte samenwerking met China’. Voorts denkt de minister van Buitenlandse Zaken dat de Europese Unie een rol van bemiddelaar kan spelen in het conflict. Als een gesprek tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten of China onmogelijk is, kan de EU misschien optreden als meer neutrale en bemiddelende gesprekspartner, suggereert Reynders. De MR-minister verwijst naar de rol die de EU in het verleden gespeeld heeft in de gesprekken rond het Iraanse kernprogramma.