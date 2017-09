Extra steun voor scholen die klimaatprojecten doen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van 375.000 euro toe aan 92 STEM-projecten die inspelen op de klimaatproblematiek.

Met de ondersteuning wil minister Crevits de inspanningen rond wetenschap en techniek in het onderwijs (STEM of Science, Technology, Engineering, Mathematics) koppelen aan de klimaatuitdaging. ‘Voor die uitdaging kunnen de verschillende disciplines van STEM een wezenlijk verschil maken. Het is fantastisch om te zien dat scholen massaal op deze oproep hebben gereageerd.’

Scholen en centra uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs hadden tot 15 mei 2017 de tijd om hun dossier in te dienen. Zeventien scholen uit het basisonderwijs, 74 scholen uit het secundair onderwijs en 1 centrum voor volwassenenonderwijs krijgen subsidies met een maximum van 5.000 euro per project.

Concreet zal bijvoorbeeld het Don Bosco uit Helchteren een benzinekart ombouwen tot een elektrische kart, met groene laadpunten. Het Sint-Paulus KSO uit Waregem zal elektriciteit opwekken via fietsen en het Koninklijk Atheneum campus de Reygaert uit Tielt zal zelf biokunststoffen maken. Het zijn maar enkele van de sprekende voorbeelden van de innovatieve projecten.