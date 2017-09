Britse artiest krijgt eigen pizza van Pizza Hut

Als Pizza Hut een pizza naar je vernoemt, dan weet je dat je het gemaakt hebt. De eer was weggelegd voor de Britse rapper Stormzy, die zijn favoriete pizza voortaan kan bestellen onder de naam 'StormzySupreme'

Stormzy, een rapper uit de Britse stad Manchester en één van de boegbeelden van de Britse grime-scene, eet graag pizza. De man is blijkbaar vooral fan van de Supreme die Pizza Hut maakt, met kip, rundsvlees, pepperoni, zwarte olijven, rode ajuin en paprika.

Naar aanleiding van zijn nieuwe nummer 'Cigarettes and cush' besloot Pizza Hut de Supreme in Groot-Brittannië naar Stormzy te vernoemen. 'You're getting way too big for ya boots' (Je gaat naast je schoenen lopen, red.) verwijst de pizzaketen daarbij op Twitter met een knipoog naar een andere hit van de rapper.

CUZ. @Stormzy1

New track ??. You’re getting way too big for ya boots ??

Pree the new addition to our menu. We know you ? it! ??#StormzySupreme pic.twitter.com/neOla28KE9 — Pizza Hut UK (@pizzahutuk) 31 augustus 2017

Stormzy kwam vorige maand nog bij ons in het nieuws nadat de Britse krant The Herald zijn foto verkeerdelijk bij een artikel over de transfer van Rode Duivel Romelu Lukaku naar Manchester United had gezet.