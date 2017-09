Spin-off Game Of Thrones is stunt van Nederlandse presentator

Het Nederlandse televisieprogramma ‘Zondag met Lubach’ is er opnieuw in geslaagd om de internationale media te halen. Presentator Arjen Lubach heeft op Twitter toegegeven dat de makers van het programma achter de trailer zitten van ‘Westeros the series’, een vermeende spin-off van Game of Thrones.

De voorbije maanden werken Lubach en zijn team aan een trailer voor de fictieve serie Westeros. In het filmpje van anderhalve minuut werd de indruk gewekt dat er een moderne versie van Game Of Thrones in de maak was.

Het filmpje lekte uit via een anonieme Youtube-account en zorgde voor heel wat opwinding bij de fans van Game Of Thrones. Ze hoopten dat het om een echte trailer ging van een nieuwe HBO-reeks. De trailer werd de voorbije dagen dan ook gretig bekeken en gedeeld.

Vanmiddag werd een nieuw filmpje op de account gepost waarin de Nederlandse Arjen Lubach bekendmaakt dat zijn redactie achter het filmpje zit. De stunt moet de aandacht vestigen op het nieuwe seizoen van het satirische tv-programma Zondag met Lubach dat volgende week begint.

‘Wij waren het’, tweette presentator Arjen Lubbach vandaag, met de hashtag #wereback.

Eerder dit jaar ging een ander filmpje van Lubach ook de wereld rond. In dat filmpje stelde hij Nederland voor aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Hij gebruikte daarvoor Trumps eigen woorden. De centrale vraag: ‘Meneer de president, als het vanaf nu ‘Amerika eerst’ is, mag Nederland dan op de tweede plaats?’