Angelina Jolie is geen ‘happy single’

Een jaar nadat ze haar scheiding met Brad Pitt aankondigde, geeft Angelina Jolie in een interview met de Sunday Telegraph toe dat het hele proces een zware emotionele tol heeft geëist en ze niet echt geniet van het vrijgezellenleven. ‘Maar ik probeer zo veel mogelijk te lachen.’

‘Het lijkt misschien soms zo alsof ik alles op een rijtje heb, maar eigenlijk probeer ik gewoon de dagen door te komen. Ik geniet er helemaal niet van vrijgezel te zijn. Dit is niet iets wat ik wilde. Er is niets leuks aan, het is hard’, vertelt een openhartige Jolie in een zeldzaam interview, naar aanleiding van de nieuwe film die ze regisseerde, First they killed my father.

Pitt en Jolie kondigden exact een jaar geleden hun scheiding aan, na een relatie van twaalf jaar en zes kinderen samen. Bovenop alle heisa kreeg de 42-jarige actrice ook te kampen met de ziekte van Bell, een verlamming van de aangezichtszenuw. ‘Het is emotioneel een zwaar jaar geweest. En er waren ook nog wat andere gezondheidszorgen, dus mijn gezondheid is iets waar ik nu wat meer aandacht aan moet besteden.’

‘Het voelt soms aan alsof mijn lichaam een slag gekregen heeft, maar ik probeer zo veel mogelijk te lachen’, aldus Jolie. ‘We hebben soms zo veel stress dat onze kinderen dat ook voelen, terwijl ze net onze vreugde moeten voelen. Zelfs wanneer je een chemobehandeling ondergaat, moet je nog de kracht vinden om te blijven liefhebben en lachen.’