Teddy Riner pakt met ippon negende wereldtitel judo

De Fransman Teddy Riner (IJF-14), pas 28, heeft zaterdag op het wereldkampioenschap judo in Boedapest zijn negende wereldtitel bij de senioren in de gewichtsklasse van de + 100 kilogram veroverd. In de finale versloeg hij de Braziliaanse nummer een van de wereld, David Moura, met ippon.

In de halve finale leek de negende wereldtitel voor Riner even in gevaar toen de 22-jarige Georgische regerende Europese kampioen Guram Tushishvili (IJF-2) in de laatste seconden van de reglementaire vier minuten wedstrijd ei zo na een waza-ari kon scoren. Maar na 25 seconden in de extra tijd zette Riner orde op zaken met een majestueuze beenworp, die de winnende ippon opleverde.

In de finale toonde de Braziliaan David Moura zich alles behalve onder de indruk. Meermaals nodigde hij de Franse tweevoudige olympische kampioen met gespreide armen uit. Pas na bijna twee minuten in de extra tijd pakte Riner andermaal uit met de winnende ippon.

Riner werd eerder wereldkampioen in 2007 (Rio de Janeiro), 2008 (Parijs), 2009 (Rotterdam), 2010 (Tokio), 2011 (Parijs), 2013 (Rio de Janeiro), 2014 (Chelyabinsk) en 2015 (Astana). In 2012 en 2016 vond er geen wereldkampioenschap plaats, maar werd Riner wel telkens olympisch kampioen.