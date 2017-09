Ruim 150 sympathisanten zijn zaterdag meegestapt in een rouwstoet voor de afgezette pastoor Luk Brutin. Ze gingen in stoet van de Katelijnepoort naar het Bisschoppelijk paleis in de Heilige Geeststraat. Onderweg en op hun bestemming hadden ze boodschappen voor de bisschop.

Priester Luk Brutin werd enkele weken terug door de bisschop ‘verwijderd’ uit de parochies Sint-Aldegondis en Sint-Jozef in Zwevezele. Volgens het bisdom slaagde hij er niet in zijn parochie samen te houden. Er zouden diverse klachten zijn binnengelopen de afgelopen jaren. ‘De beslissing om hem als pastoor te verwijderen was onvermijdelijk’, klonk het bij een bisdom.

Een heleboel parochianen uit Zwevezele, maar ook van daarbuiten, leggen zich echter niet bij die beslissing neer. Vorig weekend werd er een rouwstoet georganiseerd in Zwevezele zelf. Zaterdagnamiddag trokken zowat 150 sympathisanten van de priester naar Brugge.

Om 14 uur vertrok de groep te voet vanaf de Katelijnepoort naar het Bisschoppelijk paleis in de Heilige Geeststraat. Ze droegen een doodskist, diverse spandoeken en foto’s van Luk Brutin. Onderweg zongen ze liedjes, waarop ze een eigen tekst hadden gezet, gericht aan het bisdom.

Op de binnenkoer van het Bisschoppelijk paleis spraken enkele sympathisanten zich uit over het onrecht dat zij voelen bij de beslissing. Er werd ook verteld waarom de pastoor moet terugkeren volgens hen. De doodskist, enkele borden en een heleboel kaarsen werden aan de muur van de woning achtergelaten.

Petitie

‘Vandaag zit een gesprek met de bisschop er niet in’, zei Philippe Vandemoortele na afloop. Hij was koster samen met Brutin, maar stapte na zijn verwijdering op. ‘Maar we geven niet op. Dinsdagnacht loopt onze petitie af. We hebben al meer dan 1.000 handtekeningen. Ook de reacties op onze Facebookgroepen zijn duidelijk. We zullen alles printen en daarmee woensdag opnieuw naar hier afzakken. We zullen tonen dat Luk wel een goede pastoor is en moet terugkeren!’