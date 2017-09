Les 1: Crazy in love

Studenten aan de universiteit van Kopenhagen kunnen binnenkort een cursus Beyoncé volgen.

Het departement voor Kunst- en Cultuurstudies van de universiteit van Kopenhagen start met een cursus onder de naam ‘Beyonce, gender en ras’, meldt de Deense zender TV2. Professor Erik Steinskog – zelf een fan van Queen B – wil aan de hand van de teksten, video’s en optredens van de Amerikaanse superster zijn studenten iets bijleren over gender, seksualiteit en ras en hen kennis laten maken met de afro-Amerikaanse feministische gedachte.

Steinskog legt uit dat hij bij het bespreken van hits zoals Crazy in love of Run the world te werk wil gaan zoals dat gebeurt als opera of literatuur bestudeerd wordt. ‘Beyoncé is belangrijk als we willen weten hoe de wereld waar we in leven werkt’, aldus de professor. ‘Ze is een van de grootste popartiesten van deze tijd en een belangrijk fenomeen voor wie onze samenleving wil bestuderen.’

De studenten zien er blijkbaar ook het nut van in, want er zijn al 75 inschrijvingen voor de lessen dit semester. Door dat grote aantal inschrijvingen moest zelfs uitgeweken worden naar een grotere aula.