Vandendriessche pakt laatste podiumplaats in Ironman 70.3 van Lanzarote, Tondeur wordt vierde

Kenneth Vandendriessche is zaterdag als derde geëindigde op de Ironman 70.3 in Lanzarote op de Canarische Eilanden. Bij de vrouwen eindigde Alexandra Tondeur als vierde. Zowel Vandendriessche als Tondeur komen uit voor het Itzu Tri Team.

De 26-jarige Vandendriessche legde het parcours van 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u57:15. De West-Vlaming moest enkel de Zuid-Afrikaanse winnaar James Cunnama (3u47:07) en de Spanjaard Emilio Aguayo Munoz (3u50:20) voor laten. In eerste instantie was ook de Duitser Markus Rolli sneller dan Vandendriessche. Hij werd oorspronkelijk derde, maar werd gediskwalificeerd.

Tondeur (30) had 4u33:05 voor de afstand nodig. Voor Tondeur kadert deze Ironman 70.3 in haar voorbereiding op de Ironman van Hawaï (14 oktober). De zege in Lanzarote bij de vrouwen was voor de Duitse Anne Haug in 4u12:38, voor de Britse Lucy Charles (4u20:38) en de Oostenrijkse Michaela Herlbauer (4u29:34). Tondeur eindigde 3,5 minuut later als vierde.