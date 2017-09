Er zijn beelden opgedoken van het incident vrijdagavond op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Daar werden volgens de politie enkele agenten aangevallen na de arrestatie van een hardleerse chauffeur. Maar volgens de getuige die de beelden maakte, is het verhaal veel genuanceerder.

‘Het klopt dat er mensen rond de arrestatie stonden’, zegt buurtbewoonster Assia Missaoui, die de beelden maakte. ‘Maar er is geen sprake van 70 tot 90 aanvallers.’

‘De politie verdraait de feiten’, verklaarde Missaoui nog tegenover De Morgen, ‘Ze zeggen dat tientallen jongeren hen omsingelen, maar in werkelijkheid hielden mensen afstand en is de arrestatie gebeurd zonder dat er iemand tussenkomt. Mocht er al sprake zijn van geweld, dan is het niet te zien op mijn beelden.’

Op Missaoui’s video is inderdaad te zien dat er heel wat kijklustigen samenkwamen aan de hoek van de Turnhoutsebaan en de Jaak De Braeckeleerstraat. Daar proberen de inspecteurs van het fietsteam van de politie op dat moment de bestuurster van een Mini Cooper te arresteren.

De 21-jarige vrouw was weggevlucht toen de politie haar wilde controleren en reed uiteindelijk tegen een fietsenstalling. In het gefilmde fragment is niets te zien van geweld tegen de politie. ‘Die beelden zijn louter een fragment, wellicht van na de kritieke fase’, reageert politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Het incident wordt onderzocht.’