De Belgian Lions hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK basketbal in Istanboel verloren. Tegen topploeg Letland kregen de Lions een zware 92-64 nederlaag aangesmeerd.

Coach Casteels voerde één wijziging door in zijn basisvijf in vergelijking met de wedstrijd tegen Groot-Brittannië: Quentin Serron startte in de plaats van Jean Salumu. Het was Axel Hervelle die verschroeiend begon met acht punten in de eerste minuut: 4-8 voor België. Letland trad aan met maar één NBA-speler in plaats van twee. Davis Bertans van de San Antonio Spurs was er niet bij door een blessure. Kristaps Porzingis, de ster van de New York Knicks, wel en hij begon zoals verwacht dominant tegen de Lions met acht punten in 7 minuten.

België speelde met dezelfde aanvallende ingesteldheid als tegen de Britten. Het leverde een voorsprong op van één punt na het openingskwart: 24-25. Niet Kevin Tumba, maar oude krijger Axel Hervelle verdedigde op het 22-jarig supertalent Kristaps Porzingis. Maar Hervelle kon er niks tegen beginnen: 33-28-voorsprong voor de Letten. Een furieuze Eddy Casteels, die het vooral op Jean Salumu gemunt leek te hebben, greep in met een time-out. Baten deed het niet, de Lions kwamen ook daarna nauwelijks tot scoren. Janis Timma deed dat aan de overkant aan de lopende band: 47-33 bij de rust.

Na de pauze herstelde België zich, met driepunters (Hervelle, Tabu en Salumu) en snelle uitbraken van Serron en Hervelle. Zo kwamen de Lions helemaal terug: 58-54. Een spectaculaire tip-in dunk van Porzingis in het vierde kwart kon de vele Letse supporters bekoren. Ook al omdat die score er 70-58 van maakte. Porzingis werd uiteindelijk topscorer, samen met Timma. Ze scoorden er allebei 27. De Lions verloren uiteindelijk met heel harde cijfers: 92-64.

Maandagnamiddag om 16u spelen de Belgian Lions hun derde match. Tegenstander is dan Rusland.

Casteels: "Mentaal oplapwerk is niet nodig, wij zullen klaar zijn voor het vervolg"

Ondanks de zware nederlaag lijkt bondscoach Casteels zich geen zorgen te maken: "Ja, we kregen een tik van de topfavoriet, ze hebben ons pijn gedaan, maar wij gaan klaar zijn voor de volgende drie confrontaties", verklaarde Casteels.

Het laatste kwart verloor België met 29-9, het draaide vierkant bij de Lions. Toch vreest Casteels niet voor het vervolg van het toernooi. "Dit was één nederlaag van veertig minuten. Mentaal oplapwerk zal niet nodig zijn. Die periode waarin we dat moesten doen ligt lang achter ons. Dat is de reden waarom er bepaalde jongens niet hier zijn, zodat we dat psychologische werk niet hoeven te doen. Ze zijn niet meer aan de kust en ze zijn ook niet in Istanboel." De bondscoach lijkt het hier over Khalid Boukichou te hebben die de uiteindelijke selectie niet haalde.

Kan verliezen met zo'n groot verschil de Lions duur te staan komen? De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de achtste finales van het EK. Als verschillende ploegen na vijf speeldagen gelijk staan, dan wordt naar het puntensaldo in de onderlinge confrontaties gekeken, maar alleen naar die confrontaties tussen de ploegen die gelijk staan en strijden voor die laatste plaatsen om door te stoten. Op dat vlak heeft België door de zware nederlaag misschien een slechte zaak gedaan. Casteels ontkent: "Wij kunnen bij die puntentelling betrokken zijn, dat zullen we zien, maar Letland waarschijnlijk niet. Gisteren leek me het niveau van Servië-Letland zelfs een finale waardig."

Hervelle: "Niet slecht, die Porzingis"

28 punten in 28 minuten, dat zijn de mooie cijfers waarmee NBA-ster Porzingis uitpakte. "Niet slecht, die Porzingis", grapte Hervelle met een understatement, na de match. De 22-jarige Let speelt zijn eerste internationaal toernooi. In de NBA is hij op weg om de onbetwiste leider van de New York Knicks te worden, en in tegenstelling tot een resem andere NBA-sterren die afwezig zijn, wou hij wel per se de kleuren van zijn land verdedigen op het Europees kampioenschap in Istanboel.

Pierre-Antoine Gillet, Maxime De Zeeuw en vooral Axel Hervelle namen de verdediging op Porzingis voor hun rekening. "We hebben echt afgezien met hem", vertelt de 34-jarige Hervelle. "Hij is heel sterk onder de ring en het is een jongen van 2m21 die kan shotten. Hij is een heel complete speler. We hebben van alles geprobeerd, elkaar geholpen, met twee op hem verdedigd, maar hij was gewoon te goed voor ons."

"We hebben gevochten tegen hem, maar die lengte in combinatie met dat shot, het is een dodelijk wapen", beaamt Jean-Marc Mwema. "Als die verre tweepunters dan ook nog allemaal binnenvallen, is er niet veel tegen te doen."