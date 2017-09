Alle Belgen worden gescreend via gezichtsherkenning

Tegen 2019 wil de regering gezichtsherkenning inzetten tegen het ‘gesjoemel’ met identiteitskaarten.

Binnenkort hoeft u bij de vernieuwing van uw identiteitskaart niet meer met uitgeknipte pasfoto’s in de hand naar het gemeentehuis. In de toekomst zullen die pasfoto’s rechtstreeks van de fotograaf digitaal doorgestuurd worden naar de gemeentediensten. Ook de bekende fotoautomaten in de stations zullen omgebouwd worden om de foto’s digitaal te versturen.

De belangrijkste reden is onze veiligheid, benadrukt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). In 2016 werden nog 771 frauduleuze identiteitskaarten uit omloop gehaald. ‘We horen van politiediensten dat er tussen de fotograaf en het gemeentehuis regelmatig gesjoemeld wordt met de foto, de zogenaamde lookalikefraude. Papier kan gemakkelijk gemanipuleerd worden’, zegt Van Raemdonck. Via gezichtsherkenning zullen ze in de gemeente de nieuwe foto meteen kunnen vergelijken met de oude foto in het rijksregister. ‘Zo kunnen ze zeker weten dat de aanvrager zich niet meer kan uitgeven voor iemand anders. Nu moeten de gemeentediensten hen vaak op hun woord geloven als ze met de foto komen.’

Dat alles is nog maar de aanloop naar onze volledig vernieuwde biometrische identiteitskaart die normaal gezien vanaf 2019 ingevoerd wordt. In het zomerakkoord werd al beslist dat die nieuwe identiteitskaarten ook onze vingerafdrukken zullen bevatten. Beide nieuwigheden moeten het risico op identiteitsfraude verkleinen.

Net als bij de vingerafdrukken benadrukt het kabinet-Jambon wel dat de gegevens niet worden opgeslagen in een grote databank.