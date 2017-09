Grand Theft Auto doet criminaliteit dalen

In nagenoeg alle Westerse landen daalt de jeugdcriminaliteit. Een oorzaak daarvan, zeggen criminologen, zijn games en sociale media. Wie binnen zit te gamen, kan immers geen misdrijf begaan.

‘Je moet het zeggen zoals het is: gamen, dat is vrijwillige vrijheidsberoving.’ De Nederlander Gijs Weijters is onderzoeker bij het WODC, het kenniscentrum van het ministerie van Justitie in Nederland. Hij en zijn collega’s zien games zeker niet als een straf (ja, ze doen het zelf ook wel eens), maar een game kluistert je nu eenmaal aan het scherm. En wie binnen zit, breekt intussen buiten de boel niet af.

Games en sociale media worden daarom genoemd als een mogelijke verklaring voor de algemene daling van de jeugdcriminaliteit, ook in België: het houdt hen van de straat. ‘Veel misdrijven worden gepleegd door jongeren die zich vervelen’, zegt Gijs Weijters. ‘Maar met de smartphone of de console bij de hand, is entertainment maar een klik ver.’

Mooier of niet

Gijs Weijters en zijn collega’s doken in de cijfers. Grand Theft Auto V is de populairste en vaakst verkochte game ooit. Dus als games een effect hebben op criminaliteit, zal dat het best zichtbaar zijn door GTAV.

Ze namen de statistieken erbij: hoe vaak pleegden jonge mannen tussen 12 en 25 jaar een misdaad tussen 2012 en 2014, een ruime periode rond de release van GTAV in 2013? Ze keken naar mannen, inderdaad, omdat die nu eenmaal oververtegenwoordigd zijn in de statistieken van justitie, maar evenzeer in het publiek dat GTAV bereikt. Vaststelling: op de dag van de release en in de weken erna werd iets minder jeugdcriminaliteit opgetekend.

‘Een minimaal effect, weliswaar’, zegt Weijters. ‘Maar niettemin: een effect. Jongeren zijn te druk bezig met het spel, ze hebben geen tijd om overlast te plegen. Dat betekent niet dat we jonge delinquenten zouden aanraden om GTAV te spelen om zich bezig te houden. Het geeft veeleer voedsel aan de discussie dat nieuwe media een grote impact hebben op het leven en de vrijetijdsbesteding van jongeren.’

Wordt de wereld dan mooier dankzij Grand Theft Auto? Een game waarin je als speler moordt, vernielt en steelt? ‘Dat wil ik niet gezegd hebben’, zegt Stefaan Pleysier, professor jeugdcriminologie (KU Leuven). ‘Het is niet omdat er een correlatie is tussen de release van een game en een daling in de jeugdcriminaliteit, dat ze elkaar ook verklaren. Onderzoek heeft al aangetoond dat er geen of slechts een zeer klein verband is tussen iemands gedrag en de games die hij of zij speelt.’

Cybercriminaliteit stijgt

Nochtans werd Grand Theft Auto al in verband gebracht met zware misdaad. Het spel lag bijvoorbeeld op de slaapkamer van Hans Van Themsche, die in 2006 in Antwerpen verschillende mensen op straat neerschoot. ‘GTA is het typevoorbeeld van de gewelddadige game’, zegt Pleysier. ‘De vraag is of gewelddadige games gewelddadig maken, of dat jongeren met een eerder gewelddadig karakter meer tot dat soort games aangetrokken worden.’

GTa 5 Video: GTA5Videos

Sowieso kan één videospel nooit de algemene daling in de jeugdcriminaliteit verklaren. Pleysier ziet verschillende oorzaken. ‘Behalve het feit dat er minder jongeren op straat rondhangen die zich vervelen, zien we meer beveiliging en controle.’ Politie, maar ook camera’s: volgens de Privacycommissie wordt in ons land op meer dan 47.000 plaatsen gefilmd.

Voor wie stilaan de hoop koestert dat het toch nog allemaal de goede richting uitgaat, is er slecht nieuws: de ‘traditionele’ jeugdcriminaliteit, zoals diefstal en vandalisme, gaat dan wel achteruit, er zijn aanwijzingen dat het niet om een daling maar minstens deels om een verschuiving gaat. Stefaan Pleysier: ‘De cybercriminaliteit neemt waarschijnlijk toe, zeker onder jongeren. Denk aan cyberpesten en de gewelddadige filmpjes die op sociale media circuleren. Maar ook bijvoorbeeld diefstal en fraude gebeuren nu vaker digitaal.’

Rest de vraag wat ouders met hun gamende kroost moeten aanvangen? ‘Ik maak me als onderzoeker en als vader weinig zorgen om het soort games dat mijn kinderen spelen’, zegt Pleysier. ‘Wat ik wel nauwlettend in de gaten houd, is de duur. Als het van hen afhangt, spelen ze eindeloos door. Daar schuilt allicht een groter risico: niet alleen op verslaving, maar ook op het verwaarlozen van andere belangrijke taken zoals school.’