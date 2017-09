De pil: 'Een laag libido en wat zwaarmoedige gedachten, daar sterft toch niemand aan'

Auteur Heleen Debruyne dankt de sixties om de pil, maar emancipatie betekent voor haar niet: krampachtig vasthouden aan het status quo waar dokters en farmareuzen zich comfortabel bij voelen.

Troepen vrouwen ondervinden het al jaren aan den lijve: de pil kan een nefaste invloed hebben op libido en gemoed. Jarenlang was er te weinig degelijk onderzoek om dat vermoeden te bevestigen, maar de laatste tijd duiken steeds meer studies op die hen gelijk geven. Nog steeds veel te weinig studies, zeker in vergelijking met onderzoeken naar de link tussen de pil en kanker, of de link tussen de pil en tromboses. Een laag libido en wat zwaarmoedige gedachten, daar sterft toch niemand aan, lijkt de teneur. Zeker, maar die dingen hebben wel een impact op de levenskwaliteit.

‘Niet zeuren!’

‘Niet zeuren! vergeet niet dat de pil ons bevrijd heeft!’, wordt mij steevast naar het hoofd geslingerd, wanneer ik pleit voor meer onderzoek naar een betere voorlichting over de bijwerkingen van de pil. Alsof ik dat niet weet. Ik dank de atheïstengod op mijn blote knietjes dat mijn seksuele escapades me niet met een hele kinderschare hebben opgezadeld. Ik weet dat de pil de emancipatie van de vrouw mee heeft aangezwengeld. Een prachtige uitvinding is het, waar veel vrouwen nog steeds wel bij varen. Zo’n prachtige uitvinding, dat de farma-industrie niet geneigd is op zoek te gaan naar niet-hormonale alternatieven voor die vrouwen die zich er niet lekker bij voelen. Want ja, de patiëntes gaan er niet aan dood en moeten elke maand een nieuwe pilstrip kopen. Zo’n briljante uitvinding, gewoon de pil voorschrijven aan wie vraagt om anticonceptie. Zonder duiding over mogelijke, niet-levensbedreigende bijwerkingen. Zonder voorlichting over niet-hormonale alternatieven, zoals het koperspiraal.

Evaluatie

Zeker, de pil heeft emancipatie in gang gezet, heeft vrouwen en mannen bevrijd van het juk van kerk en kinderen. Maar emancipatie betekent niet: krampachtig vasthouden aan het status quo waar dokters en farmareuzen zich comfortabel bij voelen. Het is niet omdat een geneesmiddel historisch belangrijk is geweest, dat we het niet kritisch mogen evalueren. De wetenschap staat al ver genoeg om iets beters te ontwikkelen. Steeds meer vrouwen worden zich trouwens bewust van de bijwerkingen die de scholen en dokters hen niet leren. In 2004 nam volgens Sensoa 85 procent van de vrouwen die anticonceptie gebruikten, de pil. In 2015 was dat nog 77 procent. Er rommelt wat in de onderbuiken.