CDH zoekt toenadering tot CD&V

Het Franstalige zoekt opnieuw toenadering tot de CD&V met het oog op een eventuele terugkeer op het federale beleidsniveua. Dat heeft CDH-voorzitter Benoît Lutgen vrijdag op de RTBF-radio bevestigd. Volgens Lutgen heeft de federale regering, bestaande uit MR, N-VA, Open Vld en CD&V, naast een aantal slechte maatregelen ook goede maatregelen genomen.

'Dat er een toenadering bezig is tussen en CD&V is zeker waar! We hebben ook veel gemeenschappelijke punten die we ook willen verdedigen op het moment dat we zouden terugkeren op het federale niveau', aldus Lutgen. Volgens de CDH-voorzitter voert zijn partij momenteel ook op een 'constructieve' manier oppositie.

'Je mag van mij ook niet verwachten dat ik een maatregel ‘stom’ noem alleen omdat ze komt van een regering tussen MR en N-VA', zegt Lutgen. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de steun van zijn partij voor de verlenging van de aanhoudingstermijn naar 48 uur. 'Er zijn goede maatregelen genomen door de federale regering, maar ook slechte die ik verwerp'.

Zet het dan de deur open voor een samenwerking met de N-VA? Lutgen blijft bij zijn ‘résiste et mords’ (Bied weerstand en bijt), woorden die hij in 2014 gebruikte toen hij zich verzette tegen verdere onderhandelingen met N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Ik blijf bij die woorden en er is momenteel geen sprake van onderhandelingen met N-VA'. Op de vraag of dat ooit wel zou kunnen, ging Lutgen niet in.

Lutgen blies in juni de samenwerking met de PS op, maar slaagde er nog niet in een alternatieve meerderheid op de been te brengen in Wallonië. De CDH-kopman weigert echter te spreken van een mislukking. ‘Wanneer je je overtuiging, waarden en projecten verdedigt, kan je niet spreken van een mislukking’, zegt hij.