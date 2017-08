Spanningen lopen weer op: VS eisen dat Rusland consulaat sluit in San Francisco

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Rusland gevraagd zijn consulaat in San Francisco te sluiten, na de ‘ongerechtvaardigde’ grootschalige uitwijzing van Amerikaans diplomatiek personeel. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet al weten de escalatie van de spanningen te ‘betreuren’.

Daarnaast eisen de VS tegen zaterdag een beperking van de Russische diplomatieke aanwezigheid in Washington en New York, met de sluiting van een afdeling van de kanselarij in Washington en een afdeling van het consulaat in New York. Na de aanpassingen hebben beide landen nog drie consulaten op elkaars grondgebied.

De Russische president Vladimir Poetin beval de Amerikaanse overheid in juli om zijn consulair personeel terug te schroeven van 755 naar 455 werknemers. Dat was een reactie op de bijkomende economische sancties die de VS hadden afgekondigd tegen Rusland.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdag weten zich te hebben geschikt naar de wensen van Rusland. ‘We vinden dat de actie ongerechtvaardigd was en schadelijk is voor de algemene relatie tussen onze landen’, aldus een woordvoerster van het State Department.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verklaarde daarop dat hij de escalatie ‘betreurt’ van de spanningen tussen Moskou en Washington, ‘die door de VS werden geïnitieerd’. ‘De nieuwe maatregelen die de Amerikanen hebben aangekondigd zullen aandachtig door Moskou worden bestudeerd’, aldus Lavrov tijdens een telefoongesprek met zijn Amerikaanse homoloog Rex Tillerson, zo meldt zijn kabinet.