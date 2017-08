Trump doneert 1 miljoen van eigen geld aan Harvey-fonds

Amerikaans president Donald Trump zou nu dan toch van plan zijn om het door orkaan Harvey getroffen Houston te bezoeken. Dat heeft het Witte Huis laten weten. Trump gaat ook zelf 1 miljoen dollar geven aan de slachtoffers van de orkaan.

Bij zijn bezoek aan de staat Texas eerder deze week liet president Trump de zwaarst getroffen stad Houston nog links liggen, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Het klonk toen dat Trump niet in de weg wilde lopen van de reddingsacties en evacuaties.

Trump heeft nu wel een ‘voorlopige’ planning om zaterdag naar Houston te trekken, maakte Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders bekend. Verder zou hij op zijn trip ook Lake Charles in Louisiana aandoen.

Sanders meldde ook dat Trump zal bijdragen aan het hulpfonds voor de Harvey-slachtoffers. ‘Ik ben blij te kunnen aankondigen dat hij wil bijdragen in de inspanningen die we over heel het land hebben gezien en dat hij 1 miljoen dollar van zijn eigen geld heeft beloofd aan het fonds.’