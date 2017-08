Jongetje (3) geweigerd op prinsessendag Disneyland

Hayley McLean-Glass wou haar zoon (3) een onvergetelijke dag bezorgen door met hem naar Disneyland te gaan. Maar een medewerker van het pretpark liet weten dat jongetjes niet konden deelnemen aan het evenement. ‘Dat was een geïsoleerde reactie van één van onze medewerkers, en dit is niet de visie die wij uitdragen’, reageert Disneyland.

Mama Hayley schreef een open brief naar Disneyland Parijs op haar blog ‘Sparkles and Stretchmarks’. ‘Ik weet nog hoe ik op een dag allemaal geweldige foto’s zag van meisjes in prinsessenfoto’s in Disneyland en hoe enthousiast Noah ervan werd. Hij begon meteen “Let It Go” en de andere Frozen-liedjes te zingen’, schrijft ze .

Grootste fan

‘Ik heb hem er nooit toe aangezet, maar hij wil zijn Frozen-jurk elke dag dragen. Hij zou een perfecte deelnemer zijn aan prinsessendag.’ Toch werd Noah geweigerd. ‘Op dit moment is het niet mogelijk om de activiteit “Prinses voor één dag” te boeken voor een jongen’, was het antwoord van Disneyland op zijn inschrijving. De medewerker bood een doos met prinsessenkledij en gadgets aan.

‘Walt Disney zei: “Als je het kan dromen, dan kan je het doen!” En jullie hebben een Pride dag op 20 oktober, waarin jullie diversiteit in het park willen aanmoedigen. Maar mijn kindje van drie jaar mag geen dagje in de huid van zijn idool kruipen? Hij zou nochtans aan alle andere Elsa’s een geweldige show kunnen laten zien.’

Via ITV News reageert Disneyland op de open brief: ‘We nemen deze situatie heel ernstig en willen ons ook oprecht excuseren aan Hayley en Noah. Het was een geïsoleerde reactie van één van onze medewerkers, dit is niet de visie die wij uitdragen. Diversiteit ligt ons na aan het hart. Natuurlijk zijn zowel jongens als meisjes welkom op de activiteit “Prinses voor één dag”. Iedereen is welkom.’

‘Meisjes mogen wel Spiderman zijn’

Hayley klaagt ze aan dat ook dit een vorm van seksisme is. ‘Als een klein meisje een superheld wil zijn, dan kan ze dat. Als ze een jedi wil zijn, dan kan dat. Maar als een jongetje een prinses wil zijn, dat mag niet. Niemand zou het erg vinden als Noah als Jack Sparrow of Spiderman zou komen, zelfs niet als hij een meisje was. Maar omdat hij een jongen is, is Elsa geen optie.’