US OPEN. Nummer 1 van de wereld zwoegend naar derde ronde, ook Svitolina stoot door

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) staat voor het derde jaar op rij in de derde ronde van het US Open. Ze haalde het donderdag in twee sets van de Russin Evgenija Rodina (WTA 89). Ook ‘s werelds nummer 1 Karolina Pliskova mag naar de derde ronde maar dat ging moeizaam.

De voorbije twee jaar bleek de derde ronde voor Svitolina, die het donderdag haalde met twee keer 6-4, telkens het eindstation. In de achtste finales neemt ze het tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 62) of de Australische Daria Gavrilova (WTA 20) op.

In aanloop naar de US Open won Svitolina het WTA-toernooi in Toronto, en zette zo haar kansen om mee te spelen om de eindzege in de verf.

‘s Werelds nummer 1 Pliskova zwoegend naar derde ronde

Karolina Pliskova had drie sets nodig om voorbij de Amerikaanse kwalificatiespeelster Nicole Gibbs (WTA 127) te geraken. De Tsjechische nummer een van de wereld verbruikte zo meer krachten dan verhoopt.

Met 2-6, 6-3 en 6-4 geraakte Pliskova uiteindelijk in de derde ronde. De Tsjechische, die vorig jaar nog de finale speelde op de US Open, moet het nu opnemen tegen de winnares van het duel tussen de Chinese Zhang Shuai (WTA 26) en de Japanse Risa Ozaki (WTA 96).