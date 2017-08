Het programma van 41e Memorial Van Damme: Thiam en broers Borlée publiekstrekkers

Vrijdag vindt in Brussel de 41e Memorial Van Damme plaats. De Belgische hoogmis van de atletiek is de veertiende en laatste meeting van de Diamond League van de Wereldatletiekbond IAAF, en is sinds dit jaar samen met de meeting in Zürich opgewaardeerd tot de finale van de Diamond League. Wereldkampioene op de zevenkamp Nafi Thiam en de broers Borlée kleuren de affiche, naast een hele reeks internationale toppers.

Tien goudenmedaillewinnaars van het jongste WK atletiek zakken vrijdagavond af naar het Koning Boudewijnstadion. Ook meer dan dertig laureaten van de Olympische Spelen in Rio tekenen present.

Zoals vanouds is de Memorial de veertiende en laatste meeting van de Diamond League, die atleten in 32 disciplines beloont voor hun prestaties over het hele seizoen. Nieuw dit jaar is dat de eerste twaalf meetings gelden als kwalificaties voor de finalemeetings in Zürich en Brussel. In Zwitserland werden vorige week reeds zestien winnaars bekroond, de andere zestien finales worden vrijdag in Brussel afgewerkt. Met die uitzondering dat het kogelstoten, met de Belg Philip Milanov, reeds donderdagavond op het Muntplein werd afgewerkt.

Cédric Van Branteghem, de nieuwe meetingdirecteur van de Memorial, vindt dat de nieuwe formule van de Diamond League zeker een aantal goede wijzigingen bevat, zo vertelt hij donderdag. “Voor de toeschouwer, die misschien niet altijd begreep hoe het kon dat een atleet die vierde werd toch nog de Diamond League kon winnen, is het ongetwijfeld duidelijker geworden. Wie hier zijn discipline wint, wint de Diamond League.”

“Maar dat wil ook zeggen dat, de technische disciplines buiten beschouwing gelaten, de atleten meer belang gaan hechten aan hun plaats in het klassement dan aan hun chrono. Behalve misschien op de 3.000 meter steeple, waar Conseslus Kipruto en Evan Jager onder de acht minuten kunnen duiken.”

Voor de organisatie van de Memorial betekent de nieuwe formule van de Diamond League ook dat er niet meer met uitnodigingen wordt gewerkt, maar dat het resultaat van de kwalificaties tijdens de eerste twaalf meetings moet worden gerespecteerd, zegt Van Branteghem. “Ook is het budget verdubbeld. Het bedraagt nu bijna 1,7 miljoen dollar (1,43 miljoen euro). Maar dit is het eerste jaar, we gaan hierover praten en zien hoe we de zaken kunnen verbeteren.”

Wat het sportieve luik betreft, komen heel wat toppers naar Brussel afgezakt, zoals hink-stap-springer Christian Taylor, polsstokspringster Ekaterini Stefanidi en de Jamaicaanse sprinters Yohann Blake en Asafa Powell op de 100 meter. Publiekstrekkers zijn evenwel de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée op de 400 meter (die buiten de Diamond League valt) en natuurlijk Nafi Thiam, de kersverse Belgische wereldkampioene op de zevenkamp.

Op de Memorial worden traditioneel de Belgische atleten bedankt voor hun prestaties van het afgelopen seizoen. Vrijdag zullen er dertien Belgen op de piste aantreden. Voor het eerst zullen ook atleten toetreden tot de ‘Hall of Fame’ van de Memorial, tijdens een ceremonie die donderdagavond reeds wordt georganiseerd. Die eer is weggelegd voor de Duitse verspringster Heike Drechsler en de Britse 1.500 meter-specialist Steve Cram.

Het programma van de 41ste editie van de Memorial Van Damme:

- Donderdag:

Kogelstoten: Amerikaan verbetert op Muntplein meetingrecord

- Vrijdag:

17.30u: Voorprogramma

18.13u: 100m rolstoelsprint (gemengd)

18.30u: Discuswerpen (v) DL

18.45u: Verspringen (v) DL

19.14u: Polsstokspringen (v) DL

19.30u: 100m blades (v)

19.37u: 1500m (m)

19.47u: Hoogspringen (d) DL

19.49u: 200m rolstoelsprint (m)

20.03u: 400m horden (v) DL

20.11u: 100m (m)

20.18u: 5.000m (v) DL

20.20u: Discuswerpen (m) DL

20.44u: 110m horden (m) DL

20.46u: Hink-stap-springen (m) DL

20.52u: 400m (v) DL

21.00u: 3.000m steeple (m) DL

21.16u: 200m (m) DL

21.23u: 1.500m (v) DL

21.35u: 800m (m) DL

21.45u: 100m (v) DL

21.53u: 400m (m)

De winnaar in elke discipline van de Diamond League ontvangt 50.000 dollar (42.000 euro), de tweede 20.000 dollar, de derde 10.000 dollar, de vierde 6.000 dollar, de vijfde 5.000 dollar, de zesde 4.000 dollar, de zevende 3.000 dollar en de achtste 2.000 dollar.