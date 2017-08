Moeder wordt dood aangetroffen, drie kinderen in ziekenhuis

Een moeder is donderdag dood aangetroffen in haar woning in Grâce-Hollogne, in de provincie Luik. Haar drie kinderen waren verwond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zouden niet meer in levensgevaar zijn.

Het Luikse parket bevestigt daarmee berichtgeving van RTL en La DH. Het parket gaat voorlopig uit van een drievoudige poging tot kindermoord.



‘De toestand van de kinderen is stabiel maar ze zouden niet meer in levensgevaar zijn’, zegt eerste substituut van het parket van Luik Catherine Colignon. Hun vader was niet thuis op het moment van de feiten. De moeder zou de kinderen messteken hebben toegediend alvorens zelf uit het leven te stappen.

Momenteel wordt de echtgenoot van de vrouw, de vader van de kinderen, door de politie verhoord. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ook nog ter plaatse. Een motief voor de feiten wordt nog gezocht.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.