Boasson Hagen en Kristoff leiden Noorse selectie voor WK in eigen land

Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff zijn aangeduid als kopmannen van het Noorse team voor het WK voor eigen volk in Bergen (17-24 september). Dat maakte de Noorse wielerbond donderdag bekend.

Boasson Hagen won dit seizoen in eigen land de Ronde van Noorwegen en de Tour des Fjords en werd nationaal kampioen tijdrijden. Hij stak ook een Touretappe op zak. In 2012 pakte hij WK-zilver in Valkenburg na Philippe Gilbert.

Kristoff kroonde zich begin augustus tot Europees kampioen in het Deense Herning. Hij haalde al drie keer de top tien op het WK, maar nog geen podium.

Selectie

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Alexander Kristoff (Katusha), Vegard Stake Laengen (Emirates), Sven Erik Bystrom (Katusha), Truls Korsaeth (Astana), Amund Grondahl Jansen (LottoNL-Jumbo), Odd Christian Eiking (FDJ), August Jensen (Team Coop), Daniel Hoelgaard (FDJ)