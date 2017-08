Nu is het ook officieel: Denayer trekt voor tweede keer naar Turkse topclub

Jason Denayer speelt dit seizoen opnieuw voor Galatasaray. Op de clubwebsite bevestigt het Turkse topteam dat de 22-jarige Rode Duivel donderdag zijn medische testen heeft afgelegd en vervolgens zijn krabbel zette. Denayer komt op huurbasis over van Manchester City, waar hij onder Pep Guardiola niet aan de bak kwam.

De centrale verdediger speelde eerder voor Galatasaray in het seizoen 2015-2016. Zijn goede prestaties leverden hem toen een selectie voor het EK in Frankrijk op. Vorig seizoen voetbalde Denayer op huurbasis bij Sunderland, maar dat werd geen onverdeeld succes. Hij verloor daardoor zijn plaats bij de Rode Duivels. Met het oog op het WK in Rusland hoopt Denayer, achtvoudig international, zich in Istanboel weer in de kijker van bondscoach Roberto Martinez te spelen.