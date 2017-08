In en rond de Amerikaanse stad Houston staan de meeste straten nog donderdag nog steeds blank. Daar komt nog bij dat een chemische fabriek van chemiebedrijf Arkema dreigt te ontploffen. Nadat deze nacht twee explosies te horen waren en brand uitbrak, hing bij het ochtendgloren een grote rookpluim in de lucht.

De Arkema-fabriek in Crosby, nabij Houston, had de productie vorige week vrijdag al stopgezet, net voor orkaan Harvey zaterdagochtend aan land kwam. Door de overvloedige regen kwamen grote delen van de fabriek dit weekend onder water te staan. Op sommige plaatsen staat vandaag nog steeds meer dan 1.80 meter water.

Dat heeft ertoe geleid dat de stroom zondag uitviel. Meerdere systemen die de aanwezige chemicaliën moeten koel houden, vielen bijgevolg stil. En tot overmaat van ramp bleken ook de back-upgeneratoren niet meer bruikbaar.

Lees verder onder het kaartje.

De leiding van de chemiereus liet enkele dagen geleden al weten dat een chemische brand niet te vermijden zou zijn, die op zijn beurt tot ontploffingen zou kunnen leiden. ‘De brand zal explosief en intens zijn’, waarschuwde ceo Richard Rowe aan persagentschap Reuters. ‘En de zwarte rook die uit de brand ontstaat, zal de huid, ogen en longen irriteren.’

Donderdagochtend was het zover. Nog voor het ochtendgloren werden in de fabriek twee explosies gehoord. Nadien kwam een grote wolk zwarte rook vrij uit de gebouwen, die tot het ochtendgloren in de lucht bleef hangen. Er woedt ook een brand aan de fabriek.

Gevaarlijke wolk

Daarom wordt de ruime omgeving rond de fabriek sinds donderdagochtend geëvacueerd. 'We hebben erg proactief gereageerd', aldus Brock Long van FEMA (federaal bureau voor rampenbestrijding,red.). 'Nu is het afwachten tot we naar de fabriek kunnen om de schade daar op te meten.' Hij waarschuwde ook nog dat de wolk 'ongelofelijk gevaarlijk' is.

Intussen is één persoon die zich in de buurt van de fabriek bevond, opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen, hoofdpijn en duizeligheid. Negen anderen boden zich vrijwillig aan voor een check-up. Er is ook een vliegverbod uitgevaardigd boven de fabrieksterreinen en de omgeving werd volledig geëvacueerd. Arkema waarschuwt ook om weg te blijven van het bedrijf.