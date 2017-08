Theresa May niet van plan premierschap af te geven

De huidige Britse premier Theresa May, die onverkozen in Downing Street 10 terechtkwam na het referendum over de Brexit, wil nog steeds aan het roer zitten als de Britten in 2022 opnieuw naar de stembus trekken. Dat heeft de conservatieve May gezegd tijdens een interview aan BBC.

Nadat de Britten nipt voor een uitstap uit de Europese Unie hadden gestemd in juni 2016 pakte David Cameron zijn boeltje en werd Theresa May aangesteld als nieuwe premier die het land veilig door de Brexit-onderhandelingen moest sturen. Vervroegde verkiezingen in juni van dit jaar zouden haar mandaat kracht bij zetten. Door een onverwachts, sterke prestatie van de Labourpartij van Jeremy Corbyn, draaide het helemaal anders uit.

Sindsdien is de kritiek op May en het Brexit-plan fel toegenomen. Toch is de premier niet zinnens om zomaar haar plaats aan de tafel af te staan. Tijdens een missie in Japan gaf ze aan de BBC te kennen dat ze voor een ‘lange termijn’ aan de macht zal blijven en dat ze niet enkel voor een vlotte Britse uitstap wil zorgen maar ook de plek van het Verenigd Koninkrijk in de wereld wil bepalen en de ‘onrechtvaardigheden’ in het VK aanpakken.

Daarmee weerlegt de Britse premier de geruchten dat ze zich zou terugtrekken als de Brexit in 2019 een feit zou zijn.